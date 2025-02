Fluminense x Bangu: onde assistir, horário e escalaçoes

O Fluminense enfrenta o Bangu, neste domingo (23), às 18h30 (de Brasília), em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Carioca. O jogo será disputado no Maracanã, a casa do Tricolor e terá transmissão da Globo, Premiere, e SporTV.

Com 14 pontos no Carioca, o Fluminense precisa, no mínimo, empatar para conseguir vaga nas semfinais do torneio e seguir brigando pelo título. O Tricolor pode assumir a terceira ou a quarta posição na tabela. A posição e os resultados das partidas de Flamengo e Volta Redonda definem o adversário do time em uma possível semifinal.

Caso faça o dever de casa, o Time de Guerreiros torce para um tropeço do Vasco da Gama, que enfrenta o Botafogo no mesmo horário e tem os mesmos 14 pontos do Fluminense. O Tricolor e o Bangu já se enfrentaram em 232 oportunidades ao longo da história, com 146 vitórias para o Flu, 49 triunfos para o Alvirrubro, e 37 empates.

Onde assistir a Fluminense x Bangu

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X BANGU

11ª RODADA - CAMPEONATO CARIOCA

📆 Data e horário: domingo, 23 de fevereiro de 2025, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Globo, Premiere, e SporTV

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLUMINENSE (Técnico: Mano Menezes)

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos, Fuentes; Martinelli, Hércules, Arias; Riquelme, Canobbio, Cano

BANGU (Técnico: Júnior Lopes)

Victor Brasil; Vitinho Santana, Ramom Soares, Ítalo, Alex Moretti; André Castro, João Felipe, Lucas Nathan; Ronald Bele, João Veras, Vitinho Mendes