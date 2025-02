O Super Mundial de Clubes, que acontece entre junho e julho 2025, contará com regras rígidas em relação ao uso de patrocinadores nos uniformes das equipes.



Assim como em todos os torneios organizados pela Fifa, os clubes participantes terão que seguir um conjunto de restrições estabelecido pela entidade máxima do futebol mundial.Mas quais são essas regras? Como elas impactam os clubes financeiramente?



🚫 Limite de patrocinadores na camisa

De acordo com o regulamento da Fifa, as equipes participantes do Mundial de Clubes podem exibir apenas um patrocinador no uniforme de jogo e este deve ficar no espaço máster. Isso significa que marcas que normalmente ocupam outros espaços na camisa precisarão ser retiradas, reduzindo a exposição de alguns patrocinadores e, consequentemente, o potencial de receita dos clubes.

Além disso, o tamanho do logotipo do patrocinador principal também deve respeitar um limite estabelecido pela entidade, garantindo um visual mais “limpo” e padronizado entre as equipes.



⚽ Outras particularidades

No regulamento que passou a valer no início de 2025, a Fifa permite outros itens na camisa além do patrocinador máster. No Mundial de Clubes, por exemplo, os times terão a opção de ter o nome escrito embaixo do escudo e um símbolo acima do fornecedor de material esportivo. Isso, no entanto, não é obrigatório.



Outra novidade é a inclusão do número do atleta também na parte frontal da camisa (confira na imagem abaixo).

Regras da Fifa para o Mundial de Clubes 2025 (Foto: Reprodução)

👕 Mudanças em outros materiais

As regras da Fifa também impactam outros elementos do uniforme. Em edições anteriores do Mundial de Clubes, clubes brasileiros como Botafogo e Fluminense precisaram adaptar seus materiais de treino e de viagem, removendo marcas que normalmente estampam seus produtos em competições nacionais.



Isso impacta os patrocinadores exibidos nas bolsas, agasalhos e até mesmo em coletes usados no banco de reservas. Todos esses itens devem seguir as diretrizes da Fifa para evitar conflitos com os patrocinadores oficiais do torneio.

📉 Impacto financeiro para os clubes

Cabe destacar que essas restrições já não são novas e já são previstas em todos os contratos de patrocínio dos clubes brasileiras. As regras, no entanto, reduzem o potencial de receita dos clubes, que poderiam fechar acordos pontuais ou receber valores maiores dos atuais patrocinadores.



Para minimizar as "perdas", algumas equipes podem renegociar contratos antes do torneio, ajustando valores ou garantindo outras formas de ativação para os patrocinadores afetados durante o Mundial de Clubes.