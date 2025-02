Fluminense avança com projeto de SAF e interessa investidores

O Fluminense avançou com o projeto de se tornar uma SAF e vem gerando interesse de investidores externos no clube. Na última quinta-feira (20), Mário Bittencourt e outros membros da diretoria participaram de uma reunião com executivos da BTG Pactual, em que receberam novidades.

O banco é o responsável por assessorar o Fluminense na busca por virar uma SAF e revelou o interesse de grupos em assumirem o Tricolor. No entanto, o clube não recebeu uma oferta formal, mas aguarda propostas nas próximas semanas. As informações são do "ge".

Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt elogiou a condução do processo para o clube se tornar uma SAF e afirmou que o projeto está ganhando corpo. No entanto, o mandatário não revelou detalhes sobre os interessados.

- Estamos avançando, como sempre, de maneira segura e de modo que possa trazer ao Fluminense um modelo de investimento sólido e estruturado. Em breve devemos receber uma proposta, que será avaliada dentro das melhores condições para o clube. O processo tem sido muito bem conduzido pelo nosso vice-presidente Mattheus Montenegro, que lidera esse processo da SAF na diretoria - disse Mário em entrevista ao "ge".

Assim que o Fluminense receber uma oferta formal de um investidor para vender o controle de futebol, o tema será discutido internamente. Caso a ideia avance, o processo de SAF será votado pelos sócios do clube.

