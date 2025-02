Fluminense ganha reforços para última rodada do Carioca

O Fluminense ganhou reforços para a última rodada do Campeonato Carioca. O uruguaio Joaquín Lavega está de volta do Sul-Americano, Everaldo já foi regularizado e Otávio se colocou à disposição de Mano Menezes.

Lavega desembarcou no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (19), após a disputa do Sul-Americano. O atacante uruguaio já está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), mas fez apenas três sessões de treinamento. O jovem de 19 anos foi a referência do Uruguai na competição.

Everaldo também é mais um que está regularizado no BID. O atacante, que foi contratado para ser uma opção para o lugar de Germán Cano, é mais jogador um que está à disposição de Mano Menezes.

Por último, o volante Otávio ainda não está regularizado no BID da CBF. Porém, o jogador se colocou à disposição para estrear.

O Fluminense tem boas chances de avançar às semifinais do Campeonato Carioca. O Tricolor pode se classificar até mesmo com uma vitória do rival, o Vasco, que fará um clássico contra o Botafogo, em São Januário.

Otávio foi apresentado pelo Fluminense nesta quinta-feira (20) (Foto: Reprodução/FluTV)

Fluminense e Bangu se enfrentam neste domingo (23). A bola rola às 18h30, pela 11ª rodada do Campeonato Carioca, no Maracanã.