América de Cali x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Sul-Americana
Equipes se enfrentam pelo jogo de ida das oitavas de final
Fluminense e América de Cali se enfrentam nesta terça-feira (12), às 21h30, no Estádio Pascual Gerrero, em Cali, na Colômbia, pelo jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana. A partida será transmitida no SBT e na Paramount. ➡️Clique aqui para assistir
O time colombiano chega às oitavas após se classificar em segundo lugar no Grupo C, em que o Huracán foi o líder. Nos playoffs, eliminou o Bahia com um empate sem gols em Salvador e uma vitória por 2 a 0 na Colômbia.
Ficha do jogo
O Fluminense chega estabilizado após uma sequência ruim no Brasileirão, mantendo-se invicto nos últimos quatro jogos e conquistando a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Contudo, Renato Gaúcho tem preocupações na escalação.
Os jogadores relacionados para o jogo contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro foram direto para Cali para minimizar o desgaste das viagens. A exceção é Nonato, que voltou para o Rio de Janeiro para realizar exames na coxa, onde sentiu dores durante o confronto em Salvador.
Na zaga, terá o desfalque de Thiago Silva, que trata lesão muscular na coxa, e Ignácio, que está em transição após contusão no ligamento colateral medial do joelho. O lateral esquerdo Fuentes e o atacante Soteldo também evoluíram de suas lesões e fazem transição. Nenhum deles viajou para a Colômbia.
Para suprir as ausências, levou Loiola, de 18 anos, e Davi Schuindt, de 21, zagueiros vindos da base, além de Vagno, lateral direito de 17 anos, e Júlio Fidélis, lateral esquerdo de 18. Contra o Bahia, Fidélis foi titular e deu uma assistência.
Confira as informações do jogo entre América de Cali e Fluminense pela Sul-Americana
✅ FICHA TÉCNICA
AMÉRICA DE CALI X FLUMINENSE
OITAVAS DE FINAL, IDA - SUL-AMERICANA
📆 Data e horário: Terça-feira, 12 de agosto, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Pascual Guerrero, em Cali, Colômbia
📺 Onde assistir: SBT e Paramount
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Cristian Garay (CHI)
🚩 Assistentes: Alejandro Molina (CHI) e Carlos Poblete (CHI)
🖥️ VAR: Juan Lara (CHI)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)
Fábio; Samuel Xavier (Guga), Manoel, Freytes, Renê; Hércules, Martinelli e Lima; Canobbio, Serna e Everaldo (Cano).
AMÉRICA DE CALI (Técnico: Diego Raimondi)
Soto; Cristian Tovar, Bocanegra, Pestaña e Mina; Josen Duca, Carrascal, Navarro; Cristian Barrios, Jhon Murillo e Luis Ramos.
