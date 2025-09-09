Fluminense x Bahia: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam no Maracanã pelas quartas de final da Copa do Brasil
O Fluminense recebe o Bahia nesta quarta-feira (10), às 19h (de Brasília), no Maracanã. O jogo é valido pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil e terá transmissão do SporTV e Premiere.
O Fluminense busca reverter a derrota sofrida por 1 a 0, em Salvador, e conta com o apoio de sua torcida. Já o Bahia busca utilizar da vantagem construida para confirmar sua classificação para as semifinais.
Ficha do jogo
Fluminense X Bahia: como chegam os times?
Essa é a primeira partida do Fluminense após a Data Fifa. No período, o Tricolor deu quatro dias de folga aos atletas. Esse tempo de descanso foi apontado como essencial por Renato Gaúcho diversas vezes em suas entrevistas pós-jogo por conta do desgaste do elenco. Na sequência das folgas, o time treinou cinco vezes, de sexta (5) até terça-feira (9).
Com retrospecto positivo em copas na temporada, o Fluminense chega com confiança para reverter o resultado do primeiro jogo. O próprio Renato falou após o jogo de ida que o seu time foi melhor mesmo com a derrota e buscaria o resultado no Maracanã. Contra o Bahia, em casa, o Tricolor não perde há 14 anos.
O Bahia conquistou o título da Copa do Nordeste com autoridade, goleando o Confiança-SE nas duas partidas da final — 4 a 1 fora de casa e 5 a 0 na Arena Fonte Nova. Agora, o Tricolor Baiano volta suas atenções para o confronto contra o Fluminense, nesta quarta-feira, mas pode ter um desfalque importante: Jean Lucas, convocado para a Seleção Brasileira, pode não estar disponível para a partida.
O time também não deve contar Caio Alexandre, Erick, Ademir e Kanu, que estão lesionados.
✅ FICHA TÉCNICA
FLUMINENSE X BAHIA
COPA DO BRASIL - QUARTAS DE FINAL (VOLTA)
📆 Data e horário: quarta, 10 de setembro de 2025, às 19h (horário de Brasília);
📍 Local: Maracanã;
📺 Onde assistir: SportTV e Premiere;
🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP);
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Neuza Ines Back (SP);
🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)
Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Nonato; Serna, Canobbio e Cano.
BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)
Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Santiago Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Rezende, Everton Ribeiro e Cauly; Kayky e Willian José.
