O torcedor do Fluminense foi bombardeado nos últimos dias por números astronômicos sobre a possível transformação do clube em Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Fala-se em aporte inicial de R$ 500 milhões, em investimento total de até R$ 6,9 bilhões em 10 anos e até em assunção de dívida de R$ 871 milhões. Mas afinal: qual é o valor real da operação?

Segundo a proposta apresentada pela Lazuli Partners e pela LZ Sports ao Conselho Deliberativo, o fundo de investidores promete um aporte de R$ 500 milhões nos dois primeiros anos da SAF. A divisão é clara: R$ 250 milhões no ato da assinatura e outros R$ 250 milhões até 24 meses depois.

Esse aporte, no entanto, é apenas a porta de entrada. O contrato prevê a obrigatoriedade de R$ 6,4 bilhões em investimentos diretos ao longo de 10 anos, o que, somado ao aporte inicial, eleva o total a R$ 6,9 bilhões. Veja os destinos do dinheiro detalhadamente:

R$ 4,7 bilhões para folha salarial de elenco e comissão técnica;

R$ 1,1 bilhão para contratações de atletas;

R$ 359 milhões em formação de jogadores;

R$ 84 milhões em melhorias no CT e em Xerém;

R$ 143 milhões em royalties para a associação.

Quanto vale o Fluminense? (Valuation)

Além do aporte e dos investimentos, há a questão central do valuation, que representa o valor das ações da SAF antes da injeção de capital. A LZ Sports estima o valuation do Fluminense em R$ 260 milhões – o mais alto já calculado oficialmente em uma operação de SAF no Brasil até aqui. Na proposta, os investidores assumiriam 65% da SAF, enquanto a associação ficaria com 35% – essa divisão depende diretamente do tamanho da dívida assumida no momento do fechamento do contrato.

O valuation é o valor de mercado estimado de uma empresa ou, neste caso, de um clube transformado em SAF. Ele funciona como uma fotografia do quanto o clube vale antes de receber novos investimentos.

Esse cálculo leva em conta:

receitas (bilheteria, TV, patrocínios, vendas de atletas);

ativos (marca, CT, estádio, categorias de base);

passivos (dívidas).

No caso do Fluminense, a LZ Sports estimou o valuation em R$ 260 milhões. Somando esse número a dívida atual do clube (R$ 871 milhões), o total supera o valor de R$ 1,1 bilhão.

Para compreender o custo efetivo da SAF do Fluminense, é preciso considerar três componentes:

Valuation R$ 260 milhões (LZ) Aporte inicial + futuros R$ 500 milhões no curto prazo / até R$ 6,9 bilhões em 10 anos Dívida assumida R$ 871 milhões, integralmente absorvidos pelo fundo

Ou seja, a operação não pode ser resumida ao aporte de R$ 500 milhões ou aos R$ 6,9 bilhões projetados. O valor real resulta da soma entre compra de ações, investimento futuro e assunção da dívida, o que certamente coloca o montante acima dos números mais divulgados nas redes sociais.

A dúvida entre os R$ 500 milhões de aporte e os R$ 6,9 bilhões em 10 anos reflete a complexidade de um processo que vai além de números isolados. O que define o verdadeiro tamanho da SAF do Fluminense é a soma entre valuation, aportes futuros e dívida assumida.

Se aprovado por conselheiros e sócios, o acordo poderá colocar o Tricolor em um patamar de investimento comparável ao dos maiores clubes do Brasil, abrindo um novo capítulo na história de Laranjeiras. Mas, como lembram especialistas, o impacto não estará apenas nos bilhões movimentados, e sim na gestão eficiente e sustentável desses recursos.