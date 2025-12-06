Fábio quebra recorde pessoal no Fluminense

Aos 45 anos e recordista mundial de partidas disputadas no futebol, Fábio segue acumulando marcas históricas no Fluminense. O goleiro atingiu em 2025 a temporada com maior número de jogos da carreira, superando todos os anos anteriores registrados desde 2000, e consolida um momento raro para um atleta da posição em idade tão avançada.

Fábio soma 71 partidas pelo Fluminense em 2025, número que pode chegar a 76 caso o Tricolor avance até a final da Copa do Brasil. A marca supera todos os anos anteriores do goleiro, tanto nos tempos de Cruzeiro quanto no próprio Flu. Até então, seus picos tinham sido 68 jogos pelo Vasco em 2003 e 67 pelo Cruzeiro em 2005 e 2014. Nenhuma temporada, porém, se aproximava do volume atual.

A campanha ajuda a explicar o impacto do veterano na equipe de Luís Zubeldía. Fábio é o goleiro com mais defesas em finalizações de dentro da área no Brasileirão desde que chegou ao clube, em 2022, somando 271 intervenções no período. A regularidade o mantém como peça central no elenco que busca fechar o ano com vaga direta na fase de grupos da Libertadores e ainda disputa uma semifinal de Copa do Brasil contra o Vasco.

A trajetória no Fluminense, iniciada em 2022, colocou o camisa 1 em posição histórica também dentro do clube. Ele já ultrapassou as 250 partidas e entrou no top 10 de atletas que mais atuaram pelo Tricolor no século. Além disso, foi com a camisa verde, branca e grená que conquistou os títulos mais importantes de sua carreira, incluindo a Libertadores de 2023, a Recopa de 2024 e dois Campeonatos Cariocas.

Fábio bateu recorde mundial no Fluminense

O desempenho de 2025 coincide com o reconhecimento formal da CBF. Em outubro, Fábio recebeu de Samir Xaud, presidente da entidade, um troféu pela marca de jogador com mais partidas na história do futebol mundial, ultrapassando Peter Shilton ao atingir 1.405 jogos.