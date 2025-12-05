Fluminense ganha 'ajuda' do Botafogo na busca pela Libertadores

A vaga direta na Libertadores ficou mais clara para o Fluminense na noite desta quinta-feira (4). O empate do Botafogo com o Cruzeiro, no Mineirão, abriu caminho para que o Tricolor dependa apenas de si para garantir um lugar direto na edição 2026 do torneio continental.

A equipe de Luís Zubeldía entra em campo no domingo (7), no Maracanã, diante do Bahia, com uma conta simples: vitória garante matematicamente a 5ª posição do Brasileirão e, consequentemente, a classificação sem necessidade de passar pelas fases preliminares.

Atualmente com 61 pontos, o Fluminense não pode mais ser ultrapassado pelo Botafogo caso vença o duelo. Isso porque, mesmo que o rival alvinegro triunfe sobre o Fortaleza na última rodada, o máximo que pode alcançar são 63 pontos, uma a menos que o Flu chegaria com três pontos no domingo. Além disso, um triunfo mantém o Bahia para trás na tabela, já que o time baiano hoje briga diretamente pela mesma vaga.

A 5ª colocação se tornou valiosa por oferecer acesso imediato à fase de grupos após o título do Flamengo na Libertadores. Entrar na Pré-Libertadores exigiria ao clube disputar dois mata-matas no início de 2026, algo que aumentaria desgaste físico, risco esportivo e pressão no planejamento da temporada.

Assim, o jogo deste domingo, às 16h, no Maracanã, ganhou clima de decisão: além de ser o último compromisso pelo Brasileirão, poderá selar um objetivo importante antes da semifinal da Copa do Brasil, contra o Vasco.

Fluminense pode devolver favor ao Botafogo

Pensando no duelo entre tricolores no Rio de Janeiro, caso o Fluminense vença o Bahia e o Glorioso confirme os três pontos em casa, a equipe comandada por Davide Ancelotti terminará na sexta colocação. Esta posição também poderá classificar o time para a fase de grupos, mas em casos de título de Cruzeiro ou do próprio Fluminense na Copa do Brasil.

Já caso o Bahia leve a melhor no Maracanã, junto à vitória do Botafogo, o Alvinegro terminará em sexto e terá de torcer pelo título da Raposa, reduzindo as chances de a vaga chegar via conquista de terceiro na Copa do Brasil.