ORLANDO (EUA) - Na véspera do confronto entre Fluminense e Al Hilal, pelas quartas de final do Mundial de Clubes, Martinelli projetou o duelo e falou sobre as dificuldades que enfrentarão. Os times entram em campo nesta sexta-feira (4), às 16h (de Brasília, 15h no horário local), no estádio Camping World, para disputar a vaga na semifinal.

Para despachar a Inter de Milão, o Flu precisou fazer um jogo de forte intensidade e concentração. Com a vantagem desde os três minutos, o time foi aplicado na estratégia defensiva para controlar a partida. O meia tricolor apontou o mesmo esforço será necessário para avançarem para a semifinal.

Martinelli e Ignácio no último treino do Fluminense antes de enfrentar a Inter de Milão no Mundial (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

— Eu acho que é o mesmo foco, a mesma intensidade que a gente vem tendo, assimilar a ideia que o Renato vai montar para este jogo. Nos jogos da Copa do Mundo, você tem que se adaptar muito rápido ao adversário, como vai se postar atacando, defendendo, saber os pontos fortes, onde você pode ganhar o jogo. Então eu acho que é um jogo de muita inteligência e quando chegar dentro do campo, realizar. Eu acho que quem souber fazer a melhor estratégia, estudar melhor o jogo, vai sair com a classificação. Será um duelo interessante — disse.

Da mesma forma, o Al Hilal teve grande atuação para eliminar o Manchester City por 4 a 3, na prorrogação. Martinelli destacou o feito e reconheceu o tamanho do desafio.

Jogadores do Al-Hilal comemoram gol contra o City no Mundial (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)

— A gente assistiu alguns vídeos deles. O Renato está passando. A gente sabe que é uma grande equipe. Tem muitos jogadores que jogaram na Europa, mais da metade do time deles veio da Europa para jogar no Al Hilal. A gente sabe que foi um confronto muito difícil. Eles fizeram grandes jogos contra o Real Madrid e agora passaram pelo City. Acho que é uma equipe muito forte, vai ser um grande duelo. A gente vai entrar para competir também com eles — avaliou.

A grande campanha tricolor começou com um empate amargo com o Borussia Dortmund. O Tricolor foi dominante contra os alemães e surpreendeu pela atuação segura e inteligente. Depois, venceu o Ulsan de virada e empatou com o Mamelodi Sundowns no jogo que garantiu a classificação. Nas oitavas, venceu a Inter por 2 a 0, resultado que conferiu ainda mais confiança para a equipe carioca.

Martinelli e Dimarco disputam bola em Inter de Milão x Fluminense (Photo by Federico PARRA / AFP)

— Acho que foi uma grande vitória, uma vitória consistente que a gente conseguiu. O grupo já tinha confiança, acho que dá mais moral, dá mais confiança ainda, para a gente continuar acreditando no nosso sonho. A gente foi muito feliz, mas acho que é passo a passo, pé no chão, para a gente ter mais um jogo difícil, para que a gente possa fazer mais um grande jogo, para sempre passar — declarou Martinelli.

Ao passo em que reconheceu a qualidade adversária, o meia também reforçou a força do elenco tricolor. Para a decisão, pregou leveza e responsabilidade para afastar a pressão.

— Eu acho que quando a gente veio, a gente sabia da força do nosso grupo, sabia que encontrar bastante europeu forte, então acho que uma coisa importante é que a gente tá sendo feliz dentro de campo, tirando essa pressão de fora, e a gente vem conseguindo ter resultados, bastante entrega em todos os jogos. Acho que a gente tem que entrar leve e com responsabilidade para fazer o nosso melhor — concluiu.

O Fluminense encara o Al Hilal no Mundial de Clubes, na sexta-feira (4), às 16h (de Brasília, 15h local), no Estádio Camping World, em Orlando. Em caso de classificação, o adversário do Fluminense na semifinal do Mundial de Clubes sairá do duelo entre Palmeiras e Chelsea.