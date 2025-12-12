Pedro vai jogar a partida do Flamengo na semifinal do Mundial? Filipe Luís analisa possibilidade

Os torcedores do Flamengo vivem a expectativa pelo retorno de Pedro aos jogos. Na partida contra o Cruz Azul, do México, na estreia no Mundial, o atacante ficou no banco, mas sem chances de entrar em campo. Para o confronto deste sábado, quando o Rubro-Negro encara o Pyramids, do Egito, o técnico Filipe Luís espera dar minutos ao camisa 9. Isso, no entanto, vai depender de seu desempenho e evolução no treino desta sexta-feira, o último antes do confronto.

continua após a publicidade

- Foi muito bom ter o Pedro treinando normalmente com a gente no campo e com sensações. Já deu pra ver ontem no treino e em uns dias prévios também que voltou com a mesma confiança, mesma alegria e vontade que tava antes da lesão do braço, dá importância dele na equipe e o nosso planejamento para ele vai ser segundo a evolução dele no dia a dia. Hoje tem mais um teste para que ele possa ver quais são as sensações, como ele vai estar em comparação aos companheiros nesse treino de hoje, para gente decidir se amanhã ele pode ter minutos ou não. A minha expectativa e esperança é que tudo corra bem no treino de hoje e que ele possa, sim, ter minutos no jogo de amanhã - analisou Filipe Luís.

Pedro durante treino em Doha (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Na quinta-feira, Pedro realizou atividades, parcialmente, com os demais companheiros (reservas) no treino. O camisa 9 fez trabalhos com bola. A tendência é que o mesmo avance nos exercícios nesta sexta, CT Al Erssal., justamente para saber se tem ou não chances de jogo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Filipe Luís detalha características do adversário do Flamengo no Mundial

O Flamengo não teve vida fácil no Dérby das Américas, e precisou do brilhantismo de Arrascaeta, que marcou os dois gols contra o Cruz Azul, para ficar com a classificação para a próxima fase. A tendência é que o compromisso deste sábado também seja complicado. Afinal, trata-se de uma equipe, segundo Filipe Luís, com boas características defensivas.

- O Mayele foi o jogador determinante no jogo do Al Ahli, talvez seja o jogador mais determinante do Pyramids, mas é uma equipe muito sólida, que não se resume só a esse jogador. A fase defensiva é muito bem trabalhada, é um treinador que entende muito bem essa fase defensiva. Pelo que pude analisar, é um time que se defende muito bem, que entende muito bem coberturas, a marcação das linhas. O Al Ahli, que é um dos times mais bem trabalhados da Arábia, sofreu muito para tentar entrar no bloco defensivo deles. Teremos que estar muito bem posicionados taticamente no campo, mas o principal é que os jogadores estejam com a criatividade e a ousadia em dia para esse jogo - analisou o treinador do Flamengo.

continua após a publicidade

Confira outras respostas de Filipe Luís, técnico do Flamengo

Mais informações sobre o Pyramids

"Estudei muito ontem e hoje sobre o Pyramids. É um time muito bem organizado, com um treinador que conhece muito bem o modelo de futebol. Eles defendem muito forte, são jogadores fortes fisicamente. É muito difícil entrar entre as linhas. Nós vimos contra a Al Ahli como difícil foi entrar entre as linhas e criar chances. Então, esperamos um jogo muito difícil. E eu sei muito sobre o futebol egípcio, porque eu joguei com o Salah, no Chelsea, muito bom jogador (risos). Mas, primeiro de tudo, eu acho que a parte que me faz olhar mais é o físico dos jogadores. Eles são muito fortes, eles podem correr muito tempo, eles nunca ficam cansados. É por isso que é muito difícil ganhar as partidas."

Jogadores já acostumados com bola e gramado no Mundial

"No segundo tempo, os jogadores já se adaptaram a isso, tanto na velocidade quanto no gramado. Esse gramado é um espetáculo, todos falam isso. Não vai influenciar nada. Já sabe como é o estádio, o gramado, a bola. Esperamos que não tenha nenhum fator externo que possa influenciar nas tomadas de decisão dos jogadores."

Injustiça o formato atual do Mundial (time europeu já na final)

"Justo não é, mas não vai ser eu para reclamar dessa oportunidade maravilhosa de estar no Mundial e estar disputando contra essas grandes equipes. Mas sabemos que o time europeu não corre o risco de cair em uma semifinal, não tem um cansaço que a gente pode ter na final. Mas, ao mesmo tempo, é um privilégio muito grande estar disputando esse torneio, seja o formato que for. Portanto, vamos desfrutar o máximo possível dessa oportunidade que temos."

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.