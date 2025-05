Flamengo x LDU: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pela Libertadores

Ficha do jogo FLA LDU 5ª rodada Libertadores Data e Hora quinta-feira, 15 de maio, às 21h30 (de Brasília) Local Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ) Árbitro Andrés Rojas (COL) Assistentes Miguel Roldan (COL) e Mary Blanco (COL) Var Heider Castro (COL) Onde assistir

O Flamengo entra em campo nesta quinta-feira (15) para enfrentar a LDU, do Equador, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. A bola rola às 21h30 (de Brasília) no Maracanã. A partida decisiva para o Rubro-Negro, que precisa pontuar para seguir sonhando com a classificação às oitavas, terá a transmissão do Disney+.

Na terceira posição do Grupo C, com cinco pontos, o Flamengo precisa da vitória. Afinal, a LDU, com oito, é a segunda colocada. O Central Córdoba lidera com 11 pontos. Caso sofra um revés para os equatorianos no Maracanã, o time de Filipe Luís será eliminado do torneio.

Se empatar, o Rubro-Negro, além de precisar vencer o Táchira, lanterna do grupo, na última rodada, terá que torcer por uma derrota da LDU, que joga em casa, contra o Córdoba. Por isso, é fundamental ter um bom saldo de gols.

Como chega Flamengo e LDU para a partida pela Libertadores

O Flamengo vem de vitória por 1 a 0 diante do Bahia pelo Brasileirão. Para o jogo desta quinta-feira, a equipe carioca seguirá sem contar com Gonzalo Plata, que só deve voltar no Mundial de Clubes. Além dele, Pulgar e Allan também não ficam à disposição.

Equipes empataram no jogo no Equador (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

A LDU também vem de vitória em seu campeonato local, quando bateu o Macara, fora de casa, por 1 a 0. Para o confronto no Rio de Janeiro, o técnico Pablo Sánchez confirmou que o goleiro Gonzalo Valle será titular contra o Flamengo. Na véspera do confronto, o treinador falou sobre a pressão do adversário.

- Entendo que a diferença basicamente se resume à obrigação. Acho que a palavra obrigação é a que vai ditar este jogo. E entendo que, como disse antes, o adversário vai ter que correr alguns riscos e abrirá espaços em campo. Nós, por sermos inteligentes, podemos tirar proveito - disse o treinador.

Casa cheia

Os ingressos para a torcida do Flamengo estão esgotados. Ou seja, os rubro-negros farão uma grande festa para empurrar a equipe em busca da vitória.

Tudo sobre Flamengo x LDU pela Libertadores

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X LDU

5ª RODADA - FASE DE GRUPOS - LIBERTADORES

📆 Data e horário: quinta-feira, 15 de maio, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Flamengo (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Perreira e Alex Sandro; Evertton Araújo, De La Cruz e Arrascaeta; Gerson, Michael (Bruno Henrique) e Pedro.

LDU (Técnico: Pablo Sánchez)

Gonzalo Valle; Daniel De La Cruz, Darío Aimar, Gian Franco Allala e Leonel Quiñónez; Carlos Gruezo, Kevin Minda e Melvin Diaz; Fernando Cornejo, Lisandro Alzugaray e Alex Arce.

