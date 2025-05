Alex Sandro avalia situação do Flamengo na Libertadores e confia na força do Maracanã

O Flamengo se prepara para enfrentar a LDU, do Equador, na quinta-feira (15), pela Libertadores. A partida no Maracanã é fundamental para a equipe do técnico Filipe Luís na competição, que precisa pontuar para seguir em busca da classificação às oitavas. Na semana do jogo, o lateral-esquerdo Alex Sandro comentou a expectativa para o compromisso.

- Nós sabemos a importância desse jogo. É realmente um jogo decisivo, porque caso a gente sofra uma derrota, seria quase impossível passar. É sempre uma decisão. Se a gente perde um jogo de Copa do Brasil, se a gente perde um jogo no Brasileirão, todos são cobrados. Sempre igual - iniciou Alex Sandro sobre o jogo do Flamengo pela Libertadores.

Alex Sandro projeta partida do Flamengo na Libertadores (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

- O nosso foco é sempre o mesmo, porque em todos os jogos estamos focados para fazer o nosso melhor, para poder chegar nos jogos e vencer. Sabemos a importância desse jogo, sabemos que realmente é um jogo decisivo - completou, em entrevista coletiva na terça-feira.

Apoio da torcida no Maracanã para Flamengo x LDU pela Libertadores

O confronto do Flamengo contra a LDU pela Libertadores contará com casa cheia. Afinal, mais de 60 mil ingressos já foram vendidos. Para Alex Sandro, o apoio do torcedor, que ultimamente criticou a equipe, será fundamental em busca da vitória.

- Entendemos quando vêm essas palavras da torcida falando que é guerra e quer raça. Nunca faltou isso no Flamengo, independentemente dos anos ou dos elencos. Tenho certeza eu todos que passaram aqui se dedicaram e deixaram o que poderiam deixar. O grupo está deixando tudo que pode deixar, sabe que tem que melhorar e está melhorando. Seja a comissão técnica ou os jogadores. Nós sempre agradecemos a torcida que está fazendo uma linda festa e levando energia para nós. No Maracanã é como se fosse um jogador a mais. Tenho certeza que nesse próximo jogo será uma linda festa, grande atmosfera e um ambiente bom para fazermos o nosso melhor - afirmou o lateral.

