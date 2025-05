Libertadores: resultado de Táchira x Córdoba agita torcedores do Flamengo

A vitória do Central Córdoba-ARG sobre o Deportivo Táchira-VEN na Libertadores gerou preocupação em torcedores do Flamengo. Com o resultado de 2 a 1, a equipe argentina chegou aos 11 pontos, na liderança do Grupo C. O clube carioca é o terceiro, com cinco, enquanto a vice-líder LDU tem oito. Rubro-negros reagiram à situação do time na competição.

continua após a publicidade

O que o Flamengo precisa fazer para se classificar?

Com o resultado em San Cristóbal, o Flamengo segue precisando vencer seus dois próximos compromissos no Maracanã: na quinta (15), contra a LDU Quito; e no dia 28, contra o Táchira. Assim, chega aos 11 pontos. Além disso, os torcedores rubro-negros precisam torcer para que a LDU não vença o time de Córdoba na última rodada, em Quito; ou ficar de olho nos saldos de gols e até mesmo no número de gols marcados, já que as três equipes podem terminar com 11 pontos, caso os equatorianos vençam os argentinos.

Se o Flamengo empatar na quinta, a situação fica mais difícil, mas ainda terá chances. Precisa vencer o Táchira na rodada final e torcer para que o Córdoba derrote a LDU por um placar dois gols maior que o triunfo do Fla, para superar os equatorianos no saldo de gols. Na pior das hipóteses, em caso de não se classificar, o time carioca está garantido na repescagem para tentar chegar às oitavas da Copa Sul-Americana.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Dois times melhores colocados de cada grupo avançam às oitavas de final da Libertadores — o terceiro vai disputar uma vaga na Copa Sul-Americana. Os critérios de desempate em caso de empate por pontos na fase de grupos são: melhor saldo de gols; mais gols pró; mais gols como visitante; ranking da Conmebol.

Veja as reações de torcedores do Flamengo nas redes sociais: