Flamengo joga mal e perde para o Lanús no jogo de ida da Recopa

A Recopa Sul-Americana não começou bem para os rubro-negros. O Flamengo perdeu por 1 a 0 para o Lanús nesta quinta-feira (19), no Estádio Ciudad de Lanús, pelo jogo de ida da decisão continental. Rodrigo Castillo fez o único gol da partida e colocou a equipe argentina em vantagem para a volta, que acontece na próxima semana, no Maracanã.

Lanús x Flamengo: como foi o jogo?

Lanús e Flamengo fizeram um primeiro tempo de baixa produção ofensiva. A etapa inicial foi marcada por disputa concentrada no meio de campo, pouca aceleração pelos lados e dificuldade das duas equipes em transformar posse de bola em finalizações claras.

Os donos da casa chegaram a balançar a rede com Castillo aos 10', mas em posição irregular. A principal oportunidade para valer surgiu em combinação rubro-negra por dentro. Arrascaeta encontrou Cebolinha na área, e o atacante finalizou de canhota para defesa de Losada. Fora esse lance, o confronto teve ritmo fragmentado, muitas disputas físicas e pouca criatividade no terço final, mesmo com o domínio da posse do Flamengo.

O Lanús voltou a assustar no segundo tempo. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Castillo empurrar para o gol, mais uma vez em impedimento. Desta vez, o semiautomático precisou entrar em ação para confirmar a posição irregular.

Sete minutos depois, porém, não houve VAR para salvar os rubro-negros: o camisa 19 subiu entre Léo Ortiz e Léo Pereira e cabeceou sozinho para abrir o placar e fazer o gol da vitória.

Arrascaeta em ação em Lanús x Flamengo pela Recopa Sul-Americana (Foto: Juan Mabromata/ AFP)

O que vem por aí?

O Flamengo volta a campo no próximo domingo (22), às 20h30, e enfrenta o Madureira pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Carioca. A volta da decisão da Recopa acontece na quinta-feira (26), também no Maracanã, às 21h30.

✅ FICHA TÉCNICA

LANÚS 1 X 0 FLAMENGO

Jogo de ida - Recopa Sul-Americana

📆 Data e horário: quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Ciudad de Lanús, Lanús (ARG)

🥅 Gols: Castillo, aos 31'/2ºT (1-0);

🟨 Cartões amarelos: Marcich (LAN); Carrascal (FLA)

🟥 Cartões vermelhos:

👥 ESCALAÇÕES

LANÚS (Técnico: Mauricio Pellegrino)

Losada, Guidara, Izquerdoz, Canale, Marchich, Medina (Peña Biafore), Cardozo, Salvio (Sepúlveda), Marcelino (Watson), Carrera (Aquino) e Castillo (Bou).

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Lucas Paquetá e Arrascaeta (Pedro); Luiz Araújo (De la Cruz), Carrascal e Cebolinha (Samuel Lino).

🧑‍⚖️ ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

🚩 Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Lubin Torrealba (VEN)

🖥️ VAR: Carlos Orbe (EQU)

