Perdeu na ida e foi campeão? Veja o retrospecto do Flamengo em decisões sul-americanas
Rubro-Negro precisa vencer para buscar o título da Recopa Sul-Americana
O Flamengo entra em campo nesta quinta-feira (26), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da Recopa Sul-Americana. Após perder para o Lanús, da Argentina, por 1 a 0, o time de Filipe Luís precisará do triunfo no Maracanã para conquistar o bicampeonato. Olhando para o retrospecto, quantas vezes a equipe carioca foi campeã após perder o primeiro confronto? O Lance! detalha para você.
Flamengo
Flamengo
Flamengo
Levando em conta decisões dos atuais torneios da Conmebol (Libertadores, Recopa Sul-Americana e Sul-Americana), o retrospecto é negativo em jogos de ida e volta. Em 2017, na decisão da Sul-Americana, o Flamengo perdeu o primeiro jogo para o Independiente por 2 a 1. Na volta, empatou por 1 a 1 e ficou com o vice-campeonato.
Já na Recopa Sul-Americana de 2023, o Rubro-Negro perdeu por 1 a 0 no Equador para o Independiente Del Valle. No Rio, devolveu o placar, mas levou a pior nos pênaltis.
Decisão da Supercopa da Libertadores
Outro revés do Flamengo em decisões com este cenário foi na Supercopa da Libertadores de 1995 (competição extinta). Na ocasião, o time de Washington Rodrigues, que contava com Romário e Sávio, perdeu por 2 a 0 na Argentina para o Independiente e venceu por 1 a 0 no Brasil.
No retrospecto geral em jogos eliminatórios de competições sul-americanas em que perdeu o primeiro confronto, o Flamengo teve sete classificações contra uma eliminação/vice-campeonato.
Jogos eliminatórios de competições sul-americanas em que o Flamengo perdeu a ida
Libertadores, Oitavas - 2007
Defensor 3 x 0 Flamengo
Flamengo 2 x 0 Defensor
Libertadores, Quartas - 2010
Flamengo 2 x 3 Universidad de Chile
Universidad de Chile 1 x 2 Flamengo
Libertadores, Oitavas - 2018
Flamengo 0 x 2 Cruzeiro
Cruzeiro 0 x 1 Flamengo
Libertadores, Oitavas - 2019
Emelec 2 x 0 Flamengo
Flamengo 2 x 0 Emelec
Libertadores, Quartas - 2024
Flamengo 0 x 1 Penãrol
Peñarol 0 x 0 Flamengo
Sul-Americana, Oitavas - 2011
Flamengo 0 x 4 Universidad de Chile
Universidad de Chile 1 x 0 Flamengo
Sul-Americana, Final - 2017
Independiente 2 x 1 Flamengo
Flamengo 1 x 1 Independiente
Recopa - 2023
Ind. Del Valle 1 x 0 Flamengo
Flamengo 1 x 0 Ind. Del Valle
Apenas um título do Flamengo em finais contra argentinos
Além das partidas contra o Independiente em 1995 e 2017, o Flamengo teve outras duas decisões contra argentinos. Em 2001, o Rubro-Negro encarou o San Lorenzo, pela também extinta Copa Mercosul. Com dois empates (0 a 0 e 1 a 1), o time brasileiro perdeu nos pênaltis por 4 a 3.
Já em 2019, na decisão da Libertadores contra o River Plate, veio a tão sonhada taça da Libertadores. No primeiro jogo de final única do torneio, o Flamengo bateu os argentinos por 2 a 1.
