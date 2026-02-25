O Flamengo entra em campo nesta quinta-feira (26), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da Recopa Sul-Americana. Após perder para o Lanús, da Argentina, por 1 a 0, o time de Filipe Luís precisará do triunfo no Maracanã para conquistar o bicampeonato. Olhando para o retrospecto, quantas vezes a equipe carioca foi campeã após perder o primeiro confronto? O Lance! detalha para você.

Levando em conta decisões dos atuais torneios da Conmebol (Libertadores, Recopa Sul-Americana e Sul-Americana), o retrospecto é negativo em jogos de ida e volta. Em 2017, na decisão da Sul-Americana, o Flamengo perdeu o primeiro jogo para o Independiente por 2 a 1. Na volta, empatou por 1 a 1 e ficou com o vice-campeonato.

Jogadores do Flamengo na decisão da Sul-Americana de 2017 (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Já na Recopa Sul-Americana de 2023, o Rubro-Negro perdeu por 1 a 0 no Equador para o Independiente Del Valle. No Rio, devolveu o placar, mas levou a pior nos pênaltis.

Decisão da Supercopa da Libertadores

Outro revés do Flamengo em decisões com este cenário foi na Supercopa da Libertadores de 1995 (competição extinta). Na ocasião, o time de Washington Rodrigues, que contava com Romário e Sávio, perdeu por 2 a 0 na Argentina para o Independiente e venceu por 1 a 0 no Brasil.

No retrospecto geral em jogos eliminatórios de competições sul-americanas em que perdeu o primeiro confronto, o Flamengo teve sete classificações contra uma eliminação/vice-campeonato.

Jogos eliminatórios de competições sul-americanas em que o Flamengo perdeu a ida

Libertadores, Oitavas - 2007

Defensor 3 x 0 Flamengo

Flamengo 2 x 0 Defensor

Libertadores, Quartas - 2010

Flamengo 2 x 3 Universidad de Chile

Universidad de Chile 1 x 2 Flamengo

Flamengo x Universidad de Chile em 2010 (Foto: Cleber Mendes/Lancepress)

Libertadores, Oitavas - 2018

Flamengo 0 x 2 Cruzeiro

Cruzeiro 0 x 1 Flamengo

Libertadores, Oitavas - 2019

Emelec 2 x 0 Flamengo

Flamengo 2 x 0 Emelec

Libertadores, Quartas - 2024

Flamengo 0 x 1 Penãrol

Peñarol 0 x 0 Flamengo

De Arrascaeta e Damian Garcia em Peñarol x Flamengo (foto: Eitan Abramovich/AFP)

Sul-Americana, Oitavas - 2011

Flamengo 0 x 4 Universidad de Chile

Universidad de Chile 1 x 0 Flamengo

Sul-Americana, Final - 2017

Independiente 2 x 1 Flamengo

Flamengo 1 x 1 Independiente

Recopa - 2023

Ind. Del Valle 1 x 0 Flamengo

Flamengo 1 x 0 Ind. Del Valle

Flamengo x Independiente del Valle no Maracanã (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

Apenas um título do Flamengo em finais contra argentinos

Além das partidas contra o Independiente em 1995 e 2017, o Flamengo teve outras duas decisões contra argentinos. Em 2001, o Rubro-Negro encarou o San Lorenzo, pela também extinta Copa Mercosul. Com dois empates (0 a 0 e 1 a 1), o time brasileiro perdeu nos pênaltis por 4 a 3.

Já em 2019, na decisão da Libertadores contra o River Plate, veio a tão sonhada taça da Libertadores. No primeiro jogo de final única do torneio, o Flamengo bateu os argentinos por 2 a 1.

Jogadores do Flamengo com o título da Libertadores (Foto: Luka Gonzales/AFP)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.