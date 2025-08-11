Sem Arrascaeta na Libertadores: veja as opções do Flamengo para jogo contra o Internacional

O Flamengo inicia nesta quarta-feira (13) a busca pela classificação às quartas de final da Libertadores. No Maracanã, às 21h30 (de Brasília), o Rubro-Negro recebe o Internacional pelo jogo de ida das oitavas. Para esse confronto, o técnico Filipe Luís não contará com Arrascaeta, principal homem de criação do time carioca, por suspensão. Diante deste cenário, o Lance! mostra para você as opções para substituir o jogador uruguaio.

Em resumo, Filipe Luís conta com quatro nomes para substituir o camisa 10: Saúl Ñíguez, Plata, Luiz Araújo e Carrascal. Desses, apenas Plata começou no time titular contra o Mirassol no final de semana. No entanto, ele tem grandes chances de assumir a vaga.

Se o equatoriano for escolhido para ocupar o lugar de Arrascaeta na equipe do Flamengo, Filipe Luís poderia escalar, por exemplo, Bruno Henrique no ataque, ao lado de Pedro e Samuel Lino. Luiz Araújo, que também joga pelo lado do campo, se enquadra no mesmo cenário.

Saúl também pode exercer esse papel de homem de criação. Após o jogo contra o Mirassol, o técnico do Flamengo detalhou a polivalência do espanhol. O que pode pesar para ele, no entanto, é o seu condicionamento físico.

- O Saúl é um jogador que é polivalente, joga em todas as partes do meio-campo, já jogou de lateral, já jogou de zagueiro, já jogou até de atacante, mas hoje pelas necessidades que a equipe apresenta pela composição do elenco. Eu vejo ele como, para essa posição que estava o Gerson e agora está jogando o Plata e o Luiz Araújo e o Matheus Gonçalves, eu vejo ele para essa posição, já falei com ele antes de ele vir para cá, que era a posição que ele jogava no Atlético de Madrid nos anos onde foi, onde ele melhor rendeu - disse Filipe Luís.

Saúl pode entrar no lugar de Arrascaeta no Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Carrascal também aparece como opção, mas ainda não estreou

Também com características de armador, Carrascal, reforço mais caro da história do Flamengo, é opção para o lugar de Arrascaeta. Contra o Mirassol, inclusive, Filipe admitiu que estava seguro para colocá-lo no lugar do uruguaio, mas não fez isso por conta da característica do jogo naquele momento.

- É um jogador com talento e qualidade gigante. Vimos nessa semana. Hoje estava seguro de colocá-lo no lugar do Arrascaeta, mas senti naquele momento que a equipe necessitava pressionar o Mirassol. Ele ainda não tem os detalhes micros de pressão, enquanto o Bruno Henrique tem - detalhou.

