Superliga: clássico entre Flamengo e Fluminense é paralisado após confusão na arquibancada
Situação teve início quando um torcedor tricolor acendeu um sinalizador
O Sesc RJ Flamengo vencia o confronto contra o Fluminense pela Superliga Feminina de Vôlei por 1 a 0 e tinha 23 a 20 no segundo set. No entanto, a sequência rubro-negra foi quebrada por uma confusão na arquibancada do Ginásio do Hebraica, casa do time de Laranjeiras. O jogo, atrasado da segunda rodada, ficou paralisado por cerca de dez minutos.
A confusão começou quando um membro da torcida tricolor acendeu um sinalizador na arquibancada, o que não é permitido e força a paralisação do jogo. Revoltados com a atitude, outros torcedores do Fluminense foram em direção ao grupo que ligou o aparato, ocasionando a briga. Seguranças do Hebraica amenizaram a situação, e o sinalizador foi apagado. Ao final da confusão, o grupo, que portava tambores e instrumentos de torcida, foi expulso do Ginásio do Hebraica.
Na volta de Flamengo x Fluminense, o rubro-negro venceu o set
Após a retirada do grupo, foram mais alguns momentos sem bola em jogo, para esperar a fumaça sair do recinto. Na volta da partida, que ficou cerca de dez minutos parada, o Flamengo conseguiu manter o ritmo e fechou a segunda parcial em 25 a 20, com a ponteira americana Simone Lee usando o bloqueio adversário.
