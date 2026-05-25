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Flamengo x Cusco: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Libertadores

Equipes se enfrentam pela sexta rodada do Grupo A da competição

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/05/2026
21:57
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Flamengo Cusco
imagem cameraFlamengo e Cusco se enfrentam pela fase de grupos da Libertadores (Arte: Lance!)
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Flamengo e Cusco FC se enfrentam nesta terça-feira (26), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela sexta rodada do Grupo A da Libertadores. A partida terá transmissão de ESPN e Disney+. Clique para assistir no Disney+.

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Escudo do Flamengo - Onde Assistir
FLA
Cusco FC escudo
CUS
Libertadores
Grupo A - 6ª rodada
Data e Hora
Terça-feira, 26 de maio de 2026, às 21h30 (de Brasília)
Local
Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
Árbitro
José Javier Burgos (URU)
Assistentes
Pablo Llarena (URU) e Hector Bergalo (URU)
Var
Christian Ferreyra (URU)
Onde assistir
Clique para assistir no Disney+

➡️ Flamengo multa Carrascal por expulsão contra o Palmeiras

Como chegam Flamengo e Cusco para o confronto?

O Flamengo chega à última rodada com a classificação e a liderança da chave já garantidas, com 13 pontos somados. O Rubro-Negro busca a vitória para ter a melhor campanha da fase de grupos, garantindo assim o mando de campo nos duelos mata-mata.

No último compromisso, contudo, a equipe comandada por Leonardo Jardim sofreu um duro golpe. Com Carrascal expulso aos 20 minutos do primeiro tempo, o Mais Querido perdeu por 3 a 0 para o Palmeiras em pleno Maracanã e viu o rival abrir vantagem na tabela do Brasileirão. Além disso, Jorginho terminou o clássico com uma fratura no dedão do pé direito e desfalca o time nesta terça-feira (26).

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Por sua vez, o Cusco entra em campo para cumprir tabela. Com apenas um ponto conquistado, a equipe peruana está sacramentada na lanterna do grupo e sequer disputa vaga na Sul-Americana.

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X CUSCO FC
6ª RODADA - GRUPO A - LIBERTADORES

📆 Data e horário: terça-feira, 26 de maio de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: ESPN e Disney+
🟨 Árbitro: José Javier Burgos (URU)
🚩 Assistentes: Pablo Llarena (URU) e Hector Bergalo (URU)
🖥️ VAR: Christian Ferreyra (URU)

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Prováveis escalações

FLAMENGO (Técnico: Leonardo Jardim)
Rossi, Varela, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Paquetá e Carrascal (Pulgar); Plata, Samuel Lino e Bruno Henrique (Pedro).

CUSCO FC (Técnico: Alejandro Orfila)
Pedro Díaz, Zevallos, Fuentes, Choi e Bolivar; Valenzuela, Colitto, Manzaneda, Colman e Soto; Juan Tévez.

Maracanã Flamengo
Maracanã será o palco do duelo entre Flamengo e Cusco pela Libertadores (Foto: Paula Reis / Flamengo)

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