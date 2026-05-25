Flamengo x Cusco: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Libertadores
Equipes se enfrentam pela sexta rodada do Grupo A da competição
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Flamengo e Cusco FC se enfrentam nesta terça-feira (26), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela sexta rodada do Grupo A da Libertadores. A partida terá transmissão de ESPN e Disney+. Clique para assistir no Disney+.
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Como chegam Flamengo e Cusco para o confronto?
O Flamengo chega à última rodada com a classificação e a liderança da chave já garantidas, com 13 pontos somados. O Rubro-Negro busca a vitória para ter a melhor campanha da fase de grupos, garantindo assim o mando de campo nos duelos mata-mata.
No último compromisso, contudo, a equipe comandada por Leonardo Jardim sofreu um duro golpe. Com Carrascal expulso aos 20 minutos do primeiro tempo, o Mais Querido perdeu por 3 a 0 para o Palmeiras em pleno Maracanã e viu o rival abrir vantagem na tabela do Brasileirão. Além disso, Jorginho terminou o clássico com uma fratura no dedão do pé direito e desfalca o time nesta terça-feira (26).
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Por sua vez, o Cusco entra em campo para cumprir tabela. Com apenas um ponto conquistado, a equipe peruana está sacramentada na lanterna do grupo e sequer disputa vaga na Sul-Americana.
✅ FICHA TÉCNICA
FLAMENGO X CUSCO FC
6ª RODADA - GRUPO A - LIBERTADORES
📆 Data e horário: terça-feira, 26 de maio de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: ESPN e Disney+
🟨 Árbitro: José Javier Burgos (URU)
🚩 Assistentes: Pablo Llarena (URU) e Hector Bergalo (URU)
🖥️ VAR: Christian Ferreyra (URU)
🚨 Aposte em +0.5 gol no 1º tempo do Flamengo contra o Cusco FC com Golden Boost @13.00
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Prováveis escalações
FLAMENGO (Técnico: Leonardo Jardim)
Rossi, Varela, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Paquetá e Carrascal (Pulgar); Plata, Samuel Lino e Bruno Henrique (Pedro).
CUSCO FC (Técnico: Alejandro Orfila)
Pedro Díaz, Zevallos, Fuentes, Choi e Bolivar; Valenzuela, Colitto, Manzaneda, Colman e Soto; Juan Tévez.
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