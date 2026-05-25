Colombianos reagem à convocação de Carrascal, do Flamengo, para a Copa do Mundo
Meia vive momento ruim no Rubro-Negro, mas se garantiu no Mundial
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Em baixa no Flamengo, Jorge Carrascal foi convocado para defender a Seleção Colombiana na Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá. Nas redes sociais, torcedores estrangeiros reagiram à presença do meia-atacante na lista para o Mundial.
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No último sábado (23), Carrascal deixou o Flamengo com um jogador a menos em um dos jogos decisivos da temporada, contra o Palmeiras. O Rubro-Negro acabou derrotado por 3 a 0, em pleno Maracanã, e se distanciou do rival na briga pelo título brasileiro.
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Ainda assim, o meia foi convocado para defender a Seleção Colombiana na Copa do Mundo. Apesar de ter crédito com o técnico Néstor Lorenzo, Carrascal, do Flamengo, não é unânime entre os torcedores. Veja os comentários com tradução abaixo:
Veja comentários sobre Carrascal, do Flamengo
Tradução sobre o meia do Flamengo: Carrascal e Castaño não fizeram jogos que a gente diga, nossa, que wow, wow na seleção, e olha eles aí na lista. Em vez disso, jogadores como Deossa, que nem sequer teve a oportunidade nos preparatórios de março. Isso não se entende.
Tradução sobre o jogador rubro-negro: Bem, sem Borré… mas com Castaño e Carrascal. Pronto, agora que pelo menos façam algo digno.
Tradução sobre o meia-atacante: Me faz rir que todos falem de Castaño e Carrascal enquanto eu estou no meu mundo celebrando que verei o Gustavo Puerta no mundial (eu o extrañava quando ele estava no Leverkusen) Sou esta.
Tradução sobre o meia do Flamengo: Sinto muito, mas o Carrascal tem estado com mais presença e méritos pelo que tem feito no Brasil do que o Castaño.
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