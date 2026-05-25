Flamengo multa Carrascal por expulsão contra o Palmeiras

Jorge Carrascal, convocado pela Colômbia para a Copa do Mundo, recebeu uma multa do Flamengo pela expulsão no jogo contra o Palmeiras no sábado (23), pelo Brasileirão. O colombiano foi advertido com o cartão vermelho por uma entrada perigosa no zagueiro Murilo. Essa é a terceira vez que o meia-atacante é punido financeiramente por conta dessa situação. A informação foi publicada pelo "Ge".

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Anteriormente, o colombiano foi punido pelas expulsões contra Corinthians e Fluminense, também nesta temporada. A multa é em cima do salário do atleta.

A expulsão deixou os torcedores na bronca. Em um momento em que o Flamengo vivia seu melhor momento na partida, o colombiano recebeu cartão vermelho aos 21 minutos do primeiro tempo. A partir daí, o Palmeiras cresceu no jogo e construiu a vitória por 3 a 0.

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Entrada de Carrascal, do Flamengo, em Murilo, do Palmeiras (Foto: Mateus Dutra/AGIF/Folhapress)

Como foi a expulsão de Carrascal em Flamengo x Palmeiras?

Carrascal recebeu cartão vermelho aos 21 minutos do primeiro tempo. Na jogada, o meio-campista do Flamengo acertou o rosto de Murilo com as travas da chuteira do pé direito. Na hora, os jogadores rubro-negros reclamaram bastante da decisão da arbitragem e pediram apenas cartão amarelo.

Nas redes sociais, Carrascal pediu desculpas à torcida minutos após o fim da partida no Maracanã. O colombiano também ampliou a retratação aos companheiros de equipe e aos integrantes da comissão técnica."

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Veja a nota

"Quero pedir desculpas a todos os torcedores do Flamengo. Nunca foi minha intenção ser expulso em uma partida tão importante, considerando o que ela representa para o clube.

Peço desculpas a todos os meus companheiros e a toda a comissão técnica. Eu sempre defenderia a camisa do Flamengo com unhas e dentes, lutando por cada bola. A emoção de sempre querer ganhar cada lance foi, infelizmente, frustrada. Isso causa muita frustração, especialmente depois de uma partida que estávamos tão animados para vencer. Hoje volto para casa com o coração partido por causa do que aconteceu."

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