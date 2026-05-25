Roger Flores critica atuações de titular do Flamengo: 'Instabilidade'

O Flamengo perdeu para o Palmeiras, na noite do último sábado (23), em jogo decisivo da 17º rodada do Campeonato Brasileiro. O comentarista e ex-jogador Roger Flores chamou atenção para o desempenho de um titular do Rubro-Negro.

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No programa "Seleção Sportv", Roger criticou as recentes atuações do goleiro Rossi no Flamengo. O arqueiro tem sido questionado por alguns torcedores pelos gols sofridos contra Vitória, Athletico e Palmeiras.

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- Rossi está passando por momentos de instabilidade. Sempre foi um goleiro de muita confiança. Temporada espetacular ano passado, mas esse ano tem uma sequência de bolas defensáveis que estão entrando — analisou Roger Flores sobre o jogador do Flamengo.

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Rossi durante a partida contra o Vitória (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Como foi o jogo entre Flamengo e Palmeiras

Com clima de decisão no Maracanã, o Flamengo pressionou o Palmeiras desde os primeiros minutos, sem deixar o adversário respirar. Entretanto, desperdiçou chances claras. O cenário mudou aos 21 minutos, quando Carrascal foi expulso após entrada dura em Murilo e deixou o campo sob vaias da torcida rubro-negra. Com um jogador a mais, o Palmeiras cresceu no jogo e aproveitou. Aos 37', Flaco López bagunçou a defesa do time de Jardim e estufou a rede do gol de Rossi.

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Assim como no início da partida contra o Palmeiras, o Flamengo voltou para o segundo tempo pressionando, mas também desperdiçando as oportunidades, uma delas com Paquetá. O Palmeiras, por sua vez, apostou nos contra-ataques e foi justamente assim que chegou ao segundo gol. Allan atravessou a defesa rubro-negra praticamente sozinho e, na saída de Rossi, ampliou o placar no Maracanã. Ainda deu tempo para Paulinho, ex-Vasco, aumentar o marcador e fechar o triunfo. Na comemoração, o atacante pediu silêncio aos torcedores rubro-negros, iniciando um tumulto generalizado no gramado.

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