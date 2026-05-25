Mauro Cezar compara Leonardo Jardim com Filipe Luís no Flamengo: 'Tenho certeza'

O jornalista Mauro Cezar Pereira comparou os trabalhos de Filipe Luís e Leonardo Jardim no Flamengo após a derrota do técnico português para o Palmeiras. O revés aconteceu no último sábado (23), por 3 a 0, dentro do Maracanã, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Durante o programa "Posse de Bola", desta segunda-feira (25), Mauro Cezar foi sincero ao afirmar que Filipe Luís é melhor que Leonaro Jardim como técnico. Ao argumentar sobre o tema, ele deu destaque às forças do antigo treinador do Rubro-Negro.

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— Amadureci algo que já achava. O Flamengo trocou um bom técnico por outro. Mas o Filipe Luís é melhor que o Leonardo Jardim. A equipe perdeu com o português vários predicados. O Rubro-Negro não tem mais jogo aéreo ofensivo e defensivo. Aí pegamos cinco jogos do Flamengo de Filipe Luís com um jogador a menos em campo — iniciou o comentarista, antes de completar.

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— Naquela época, a equipe, mesmo nessas condições, conseguia ser objetiva ou lutava até o final. Quando o Carrascal foi expulso, o Leonardo Jardim tinha que ter tirado o Pedro e colocado o Vitão. Ter pensado que o empate interessava. Mas o português não pensou nisso. Pensou em nada. A estratégia foi tacanha. O Jardim foi péssimo — concluiu.

Leonardo Jardim no comando do Flamengo em jogo no Maracanã (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Como foi Flamengo x Palmeiras?

Texto por: Lucas Bayer

Com clima de decisão no Maracanã, o Flamengo pressionou o Palmeiras desde os primeiros minutos, sem deixar o adversário respirar. Entretanto, desperdiçou chances claras. O cenário mudou aos 21 minutos, quando Carrascal foi expulso após entrada dura em Murilo e deixou o campo sob vaias da torcida rubro-negra. Com um jogador a mais, o Palmeiras cresceu no jogo e aproveitou. Aos 37', Flaco López bagunçou a defesa do time de Jardim e estufou a rede do gol de Rossi.

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Assim como no início da partida, o Flamengo voltou para o segundo tempo pressionando, mas também desperdiçando as oportunidades, uma delas com Paquetá. O Palmeiras, por sua vez, apostou nos contra-ataques e foi justamente assim que chegou ao segundo gol. Allan atravessou a defesa rubro-negra praticamente sozinho e, na saída de Rossi, que falhou, ampliou o placar no Maracanã. Ainda deu tempo para Paulinho, ex-Vasco, aumentar o marcador e fechar o triunfo. Na comemoração, o atacante pediu silêncio aos torcedores rubro-negros, iniciando um tumulto generalizado no gramado.

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