Joia do Flamengo celebra vitória no clássico contra o Vasco e exalta veteranos

O placar centenário do Flamengo sobre o Vasco no NBB contou com uma exibição de gala de uma de suas maiores promessas. Matheus Gueiros foi um dos grandes destaques do Flamengo em São Januário: em apenas 7 minutos de quadra, o jovem armador de 21 anos anotou 13 pontos, mostrando uma eficiência impressionante no Clássico dos Milhões do basquete.

Matheus Gueiros foi um dos destaques do Flamengo na vitória sobre o Vasco no NBB (Foto: Paula Reis / Flamengo)

Mesmo com o Vasco em situação difícil na tabela, Gueiros ressaltou que a seriedade foi mantida, especialmente pelas condições adversas do jogo no Rio de Janeiro.

— Com certeza clássico é clássico. A gente estava num calor de 40°, difícil para todo mundo, para eles e para a gente. Eles estavam em casa, então é um jogo difícil sempre, mas a gente conseguiu controlar bem o jogo e saiu com a vitória.

Questionado sobre a convivência com atletas do tamanho de Jhonatan Luz, que recentemente alcançou a marca histórica de 600 jogos no NBB, o jovem não escondeu o entusiasmo com sua evolução pessoal.

— Para mim é muito bom. Para minha evolução no dia a dia, eu treino com os melhores, então com certeza vou evoluir. Jogar com esses caras que me dão conselhos todos os dias, de tudo da vida, não só de basquete, para mim é muito bom.

Como foi a partida entre Vasco e Flamengo no NBB?

Empurrado por sua torcida, o Vasco começou de forma avassaladora e abriu um 7 a 0 logo de cara. Mas a alegria durou pouco. O Flamengo ajustou a marcação, calibrou a mão e virou a parcial para fechar o primeiro quarto em 22 a 19. No segundo período, o volume ofensivo da Gávea prevaleceu, levando a vantagem para o intervalo em 51 a 38.

O terceiro quarto foi de altos e baixos. O Vasco voltou com outra postura e conseguiu cortar a diferença para apenas 7 pontos (53 a 46). Contudo, o Flamengo respondeu com uma chuva de bolas de três, foram 6 convertidas apenas nesta parcial, sufocando a reação vascaína e fechando o quarto em 78 a 57.

No último quarto, o Vasco ainda lutou e reduziu a distância para 11 pontos (87 a 76), mas o Flamengo retomou o controle absoluto nos minutos finais, ultrapassou a marca centenária e confirmou o atropelo em solo rival.