Treinador do Vasco confirma chegada de reforços e projeta 2026 no NBB

Após a dura derrota diante do Flamengo em São Januário pelo NBB, o técnico do Vasco, Léo Figueiró, avaliou o desempenho da equipe e trouxe atualizações importantes sobre os reforços esperados pela torcida. O comandante confirmou que dois jogadores americanos estão com a documentação encaminhada para reforçar o time no início de janeiro.

Flamengo derrotou o Vasco em São Januário em jogo válido pelo Novo Basquete Brasil (NBB) (Foto: Paula Reis / Flamengo)

Figueiró explicou que questões burocráticas com documentação e vistos atrasaram as estreias, mas que o processo está na reta final.

— Tem coisas que fogem do nosso controle. Você manda uma documentação, ela volta depois de dois dias... demora. Mas agora as coisas já estão todas encaminhadas para eles virem. Acredito que eles estão aptos a chegar aqui no dia 2, 3 de janeiro.

O treinador destacou ainda a ansiedade dos atletas: — Inclusive o Lamontes manda mensagem para a mim o dia inteiro: "E aí, coach, meu time?". Eu falei: "calma, tem que chegar seu documento".

Sobre a partida, o técnico ressaltou que o Vasco conseguiu competir, mas foi castigado pela precisão do Flamengo no perímetro e pelo cansaço de peças importantes que estão atuando com limitações médicas.

— Acho que a gente esteve no jogo o tempo inteiro. Temos que reconhecer o mérito do Flamengo na bola de três, acho que foi ali o diferencial. Eles meteram muita bola, a gente não conseguiu parar e chegamos um pouco atrasados.

Figueiró também revelou o sacrifício de alguns jogadores: — Temos alguns problemas físicos. O Magna está com problemas nos joelhos e está jogando no sacrifício, o Pedro está com alguns problemas também. Nosso elenco curto ainda está com algumas demandas, então só tenho que agradecer a eles pelo esforço e empenho.

Apesar da posição incômoda na tabela, o treinador demonstrou otimismo com a nova fase que se inicia com a chegada dos reforços e o planejamento do clube.

— A equipe que está terminando agora, embora tenhamos perdido o jogo, é uma outra equipe, é uma outra perspectiva. Vamos ter dois reforços importantes e pontuais. Agradeço ao Vasco por ter mantido a equipe; o projeto tem tudo para caminhar bem em 2026 agora.