Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (12/02/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
Quem joga no futebol hoje? Nesta quinta-feira (12), a bola rola desde o início da tarde com uma agenda cheia no Brasil e no exterior, incluindo Campeonato Saudita, sorteio da Nations League e duelos da Champions League Feminina. O destaque fica para o Brasileirão, com quatro jogos na rodada, além de Brentford x Arsenal, Atlético de Madrid x Barcelona, o clássico Argentinos Juniors x River Plate e partidas pela Pré-Libertadores e Concacaf Champions Cup.
Campeonato Saudita
- 12h45 – Damac x Al Taawoun – Canal GOAT
- 14h30 – Al Qadsiah x Neom – Canal GOAT
Nations League
- 14h – Sorteio da fase de grupos – Disney+
Champions League Feminina
- 14h45 – Wolfsburg (F) x Juventus (F) – ESPN 4 e Disney+
- 17h – Atlético de Madrid (F) x Manchester United (F) – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Candango
- 16h – Aruc x Samambaia – Metrópoles Esportes
Copa da Bélgica (semifinal)
- 16h30 – Royal Antuérpia x Anderlecht – DAZN
Campeonato Inglês
- 17h – Brentford x Arsenal – ESPN e Disney+
Copa do Rei (semifinal)
- 17h – Atlético de Madrid x Barcelona – ESPN 2 e Disney+
Campeonato Pernambucano (semifinal)
- 17h – Retrô x Sport – Canal GOAT e TV FPF Betnacional
Brasileirão
- 19h – Athletico-PR x Santos – Sportv e Premiere
- 19h30 – Fluminense x Botafogo – Record, CazéTV e Premiere
- 20h – Corinthians x RB Bragantino – Premiere
- 21h30 – Internacional x Palmeiras – Prime Video
Campeonato Paraense
- 19h30 – Castanhal x Remo – Canal do Benja, TV Cultura do Pará e Esporte Na Cultura (YouTube)
Campeonato Catarinense
- 19h30 – Concórdia x Criciúma – SportyNet (TV e YouTube)
Campeonato Amazonense
- 21h – Amazonas x Itacotiara – N Sports
Brasileirão Feminino
- 21h – Mixto (F) x Flamengo (F) – TV Brasil
Campeonato Argentino
- 21h15 – Argentinos Juniors x River Plate – ESPN 2 e Disney+
Pré-Libertadores (primeira fase)
- 21h30 – Universidad Católica-EQU x Juventud – Paramount+
CONCACAF Champions Cup
- 22h – Cruz Azul x Vancouver FC – Disney+
