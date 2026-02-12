menu hamburguer
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (12/02/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/02/2026
06:00
Jogos de hoje: Fluminense x Botafogo, pela 25ª rodada do Brasileirão 2025, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ) (Foto: Vyctor Santos/Pera Photo Press/Gazeta Press)
imagem cameraJogos de hoje: Fluminense x Botafogo, pela 25ª rodada do Brasileirão 2025, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ) (Foto: Vyctor Santos/Pera Photo Press/Gazeta Press)
Quem joga no futebol hoje? Nesta quinta-feira (12), a bola rola desde o início da tarde com uma agenda cheia no Brasil e no exterior, incluindo Campeonato Saudita, sorteio da Nations League e duelos da Champions League Feminina. O destaque fica para o Brasileirão, com quatro jogos na rodada, além de Brentford x Arsenal, Atlético de Madrid x Barcelona, o clássico Argentinos Juniors x River Plate e partidas pela Pré-Libertadores e Concacaf Champions Cup.

Campeonato Saudita

  • 12h45 – Damac x Al Taawoun – Canal GOAT
  • 14h30 – Al Qadsiah x Neom – Canal GOAT

Nations League

  • 14h – Sorteio da fase de grupos – Disney+

Champions League Feminina

  1. 14h45 – Wolfsburg (F) x Juventus (F) – ESPN 4 e Disney+
  2. 17h – Atlético de Madrid (F) x Manchester United (F) – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Candango

  1. 16h – Aruc x Samambaia – Metrópoles Esportes

Copa da Bélgica (semifinal)

  • 16h30 – Royal Antuérpia x Anderlecht – DAZN

Campeonato Inglês

  • 17h – Brentford x Arsenal – ESPN e Disney+

Copa do Rei (semifinal)

  • 17h – Atlético de Madrid x Barcelona – ESPN 2 e Disney+

Campeonato Pernambucano (semifinal)

  • 17h – Retrô x Sport – Canal GOAT e TV FPF Betnacional
Jogos de hoje: Sport x Retrô, pelo Campeonato Pernambucano de 2026, na Ilha do Retiro, em Recife (PE) (Foto: Marlon Costa/GazetaPress)
Jogos de hoje: Sport x Retrô, pelo Campeonato Pernambucano de 2026, na Ilha do Retiro, em Recife (PE) (Foto: Marlon Costa/GazetaPress)

Brasileirão

  • 19h – Athletico-PR x Santos – Sportv e Premiere
  • 19h30 – Fluminense x Botafogo – Record, CazéTV e Premiere
  • 20h – Corinthians x RB Bragantino – Premiere
  • 21h30 – Internacional x Palmeiras – Prime Video

Jogos de hoje: Gustavo Gómez, capitão do Palmeiras, à esquerda, o árbitro Felipe Fernandes de Lima e Alan Patrick, capitão do Internacional, à direita, antes de Internacional x Palmeiras, pela 3ª rodada do Brasileirão 2025, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS) (Foto: Donaldo Hadlich/Código 19/Gazeta Press)
Jogos de hoje: Gustavo Gómez, capitão do Palmeiras, à esquerda, o árbitro Felipe Fernandes de Lima e Alan Patrick, capitão do Internacional, à direita, antes de Internacional x Palmeiras, pela 3ª rodada do Brasileirão 2025, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS) (Foto: Donaldo Hadlich/Gazeta Press)

Campeonato Paraense

  • 19h30 – Castanhal x Remo – Canal do Benja, TV Cultura do Pará e Esporte Na Cultura (YouTube)

Campeonato Catarinense

  • 19h30 – Concórdia x Criciúma – SportyNet (TV e YouTube)

Campeonato Amazonense

  • 21h – Amazonas x Itacotiara – N Sports

Brasileirão Feminino

  • 21h – Mixto (F) x Flamengo (F) – TV Brasil

Campeonato Argentino

  • 21h15 – Argentinos Juniors x River Plate – ESPN 2 e Disney+

Pré-Libertadores (primeira fase)

  • 21h30 – Universidad Católica-EQU x Juventud – Paramount+

CONCACAF Champions Cup

  • 22h – Cruz Azul x Vancouver FC – Disney+
