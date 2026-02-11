Olimpíadas de Inverno: confira a agenda e onde assistir às provas desta quinta (12)
Veja tudo que acontecerá nas Olimpíadas de Inverno nesta quinta (12)
- Matéria
- Mais Notícias
As Olimpíadas de Inverno de Milão-Cortina 2026 continuam a todo vapor nesta quinta-feira (12), e a delegação brasileira volta a campo para desafios importantes. Após as primeiras descidas da semana, o foco se volta para a resistência no esqui e a velocidade nas calhas de gelo.
Brasileiros arriscam, mas não avançam à final do snowboard nas Olimpíadas de Inverno
Mais Esportes
Veja lances de estreia do Brasil no halfpipe das Olimpíadas de Inverno
Mais Esportes
Veterano do snowboard fratura pescoço e está fora das Olimpíadas de Inverno
Mais Esportes
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
As atenções brasileiras estarão divididas entre as montanhas de Tesero e a pista de Cortina d'Ampezzo. No Esqui Cross-Country, Bruna Moura e Eduarda Ribera encaram a prova dos 10km técnica livre.
+Aposte no Brasil nas Olimpíadas de Inverno
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
|05h30
|Skeleton
|Masculino – Heat 1
|SporTV 2, CazéTV
06h00
Esqui Estilo Livre
Moguls Masculino – Qualificação 2
SporTV 3, CazéTV
06h00
Snowboard
Cross Masculino – Classificatória
SporTV 2, CazéTV
07h30
Esqui Alpino
Super-G Feminino (Final)
SporTV 2, CazéTV
08h55
Esqui Estilo Livre
Moguls Masculino – Final 2
SporTV 2, CazéTV
09h00
Esqui Cross-Country
10km Feminino – Bruna Moura e Eduarda Ribera
SporTV 2, Ge TV, CazéTV
09h45
Snowboard
Cross Masculino – Oitavas de Final
SporTV 2, CazéTV
10h18
Snowboard
Cross Masculino – Quartas de Final
SporTV 2, CazéTV
10h50
Snowboard
Cross Masculino – Finais
SporTV 2, Ge TV, CazéTV
11h20
Curling
Classificatória Masculina
SporTV 2, CazéTV
12h30
Patinação Veloc.
5.000m Feminino (Final)
SporTV 2, CazéTV
14h30
Luge
Final por Equipes
SporTV 2, CazéTV
15h45
Snowboard
Halfpipe (Final)
TV Globo, SporTV 2, CazéTV
17h05
Patinação Veloc.
Pista Curta
SporTV 2, Ge TV, CazéTV
- Matéria
- Mais Notícias