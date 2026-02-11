menu hamburguer
Olimpíadas de Inverno: confira a agenda e onde assistir às provas desta quinta (12)

Veja tudo que acontecerá nas Olimpíadas de Inverno nesta quinta (12)

Pedro Bernardo Antonio dos Santos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 11/02/2026
22:20
Atualizado há 0 minutos
A porta-bandeira do Brasil, Nicole Rocha Silveira (D), desfila com a delegação na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Milano Cortina 2026, em 6 de fevereiro de 2026. (Foto: Franck Fife/AFP)
imagem cameraA porta-bandeira do Brasil, Nicole Rocha Silveira (D), desfila com a delegação na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Milano Cortina 2026, em 6 de fevereiro de 2026. (Foto: Franck Fife/AFP)
As Olimpíadas de Inverno de Milão-Cortina 2026 continuam a todo vapor nesta quinta-feira (12), e a delegação brasileira volta a campo para desafios importantes. Após as primeiras descidas da semana, o foco se volta para a resistência no esqui e a velocidade nas calhas de gelo.

As atenções brasileiras estarão divididas entre as montanhas de Tesero e a pista de Cortina d'Ampezzo. No Esqui Cross-Country, Bruna Moura e Eduarda Ribera encaram a prova dos 10km técnica livre.

05h30SkeletonMasculino – Heat 1SporTV 2, CazéTV

06h00

Esqui Estilo Livre

Moguls Masculino – Qualificação 2

SporTV 3, CazéTV

06h00

Snowboard

Cross Masculino – Classificatória

SporTV 2, CazéTV

07h30

Esqui Alpino

Super-G Feminino (Final)

SporTV 2, CazéTV

08h55

Esqui Estilo Livre

Moguls Masculino – Final 2

SporTV 2, CazéTV

09h00

Esqui Cross-Country

10km Feminino – Bruna Moura e Eduarda Ribera

SporTV 2, Ge TV, CazéTV

09h45

Snowboard

Cross Masculino – Oitavas de Final

SporTV 2, CazéTV

10h18

Snowboard

Cross Masculino – Quartas de Final

SporTV 2, CazéTV

10h50

Snowboard

Cross Masculino – Finais

SporTV 2, Ge TV, CazéTV

11h20

Curling

Classificatória Masculina

SporTV 2, CazéTV

12h30

Patinação Veloc.

5.000m Feminino (Final)

SporTV 2, CazéTV

14h30

Luge

Final por Equipes

SporTV 2, CazéTV

15h45

Snowboard

Halfpipe (Final)

TV Globo, SporTV 2, CazéTV

17h05

Patinação Veloc.

Pista Curta

SporTV 2, Ge TV, CazéTV

A brasileira Nicole Rocha Silveira participa do treino feminino de skeleton no Cortina Sliding Centre durante os Jogos Olímpicos de Inverno Milano Cortina 2026, em 9 de fevereiro de 2026. (Foto: Franck Fife/AFP)
A brasileira Nicole Rocha Silveira participa do treino feminino de skeleton no Cortina Sliding Centre durante as Olimpíadas de Inverno Milano Cortina 2026 (Foto: Franck Fife/AFP)

