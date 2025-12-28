Ídolo do Flamengo celebra feito inédito e projeta futuro do rubro-negro no NBB

O Clássico dos Milhões deste sábado (27) não foi apenas mais uma vitória para o Flamengo. Para o ala Jhonatan Luz, a vitória em São Januário coroa um momento histórico em sua carreira. Recentemente, ele alcançou a marca de 600 jogos no NBB, um feito que, até então, pertencia apenas ao lendário Alex "O brabo" Garcia.

continua após a publicidade

Jhonatan Luz é apenas o segundo jogador na história do NBB a chegar a marca de 600 jogos na liga (Foto: Paula Reis / Flamengo)

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Após bater o Vasco em São Januário, o Flamengo já vira a chave para enfrentar o Botafogo na próxima rodada. Para o veterano, a posição dos rivais na tabela é irrelevante quando se trata de um clássico.

continua após a publicidade

— Independente de estar acima ou abaixo da tabela, é um jogo difícil, clássico não tem jogo fácil. A gente sabe que aqui tem grandes histórias. É respeitar, jogar pensando no nosso time, jogar firme. A gente está almejando coisas maiores, então tem que entrar firme com quem seja — concluiu o camisa 7.

Com seis títulos da liga no currículo, Jhonatan detalhou o que é necessário para se manter no topo de uma competição tão desgastante fisicamente por tanto tempo.

continua após a publicidade

— Dedico muito a isso, à perseverança, muito treino, que é muito desgastante. Nessa vida tudo é corrido, a gente viaja bastante, mas manter a cabeça boa e cuidar do corpo é essencial — afirmou o jogador.

O ala também projetou a continuidade de sua trajetória, mirando o topo da lista de todos os tempos: — Espero continuar um pouco mais tempo aí. Quem sabe bater o Alex.

Referência para os jovens do elenco, como Matheus Gueiros e Vitor Cauã, Jhonatan relembrou que já esteve do outro lado e agora sente prazer em repassar sua experiência para as novas promessas do Flamengo.

— É incrível, porque eu já passei o que eles passaram, de estar perguntando, se informando, evoluindo com os caras maiores. Inclusive eu, com o Alex também, tive a oportunidade de ser garoto novo jogando contra ele. Isso aí é só repassando o que a gente aprendeu — destacou.