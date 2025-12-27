Em São Januário, Flamengo atropela Vasco e mantém tabu histórico no NBB

O "Clássico dos Milhões" no Novo Basquete Brasil (NBB) teve um time dominante neste sábado (27). No ginásio de São Januário lotado, o Flamengo não tomou conhecimento do Vasco e venceu por 102 a 80, consolidando sua posição no topo da tabela e estendendo um tabu que já dura quase nove anos. Com o resultado, o Flamengo chega a 10 vitórias consecutivas sobre o Vasco no NBB. O Vasco não vence o rival na liga nacional desde janeiro de 2017.

Flamengo e Vasco duelaram em São Januário, pelo NBB (Foto: Paula Reis / Flamengo)

Como foi a partida entre Vasco e Flamengo

Empurrado por sua torcida, o Vasco começou de forma avassaladora e abriu um 7 a 0 logo de cara. Mas a alegria durou pouco. O Flamengo ajustou a marcação, calibrou a mão e virou a parcial para fechar o primeiro quarto em 22 a 19. No segundo período, o volume ofensivo da Gávea prevaleceu, levando a vantagem para o intervalo em 51 a 38.

O terceiro quarto foi de altos e baixos. O Vasco voltou com outra postura e conseguiu cortar a diferença para apenas 7 pontos (53 a 46). Contudo, o Flamengo respondeu com uma chuva de bolas de três, foram 6 convertidas apenas nesta parcial, sufocando a reação vascaína e fechando o quarto em 78 a 57.

No último quarto, o Vasco ainda lutou e reduziu a distância para 11 pontos (87 a 76), mas o Flamengo retomou o controle absoluto nos minutos finais, ultrapassou a marca centenária e confirmou o atropelo em solo rival.

Mesmo com a derrota, o Vasco teve o cestinha da partida: Serjão, que anotou 26 pontos. O armador Alê também brilhou com uma atuação completa de 20 pontos, 7 rebotes e 6 assistências.

Pelo lado do Flamengo, o equilíbrio foi a chave. O argentino Negrete liderou a equipe com 16 pontos e 7 rebotes, enquanto Johnson distribuiu 9 assistências para os companheiros.

Com a vitória, o Flamengo dorme na liderança do NBB (empatado com o Pinheiros), somando 15 vitórias e 2 derrotas. Já o Vasco segue em situação delicada, amargando a lanterna da competição com apenas duas vitórias em 18 jogos.