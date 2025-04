Ficha do jogo FLA CAX Oitavas de final Novo Basquete Brasil Data e Hora Terça-feira, 29 de abril, às 21h (de Brasília) Local Rio de Janeiro Árbitro Onde assistir SporTV, BasquetPassTV e Flamengo TV

O Flamengo enfrenta o Caxias do sul em terceira rodada dos jogos da oitava de final do Novo Basquete Brasil (NBB) nesta terça-feira (29). Na disputa de melhor de cinco jogos, os times estão empatados, com o flamengo vencendo o primeiro duelo e o Caxias do Sul, o segundo. Em casa, o Minas enfrenta o Mogi, ainda na segunda rodada. O Minas venceu o primeiro duelo.

No último jogo entre os times, o Caixas do Sul Basquete reagiu à derrota anterior e superou o Flamengo por 78 a 76, empatando a série nas oitavas de final do NBB. Com atuação decisiva, Shamell, maior cestinha da competição, foi o destaque do jogo ao marcar 25 pontos e registrar 30 de eficiência, garantindo a vitória da equipe no Ginásio do Tijuca Tênis Clube.

Jhonatan Luz, do Flamengo, em ação contra o Caxias do Sul pelo NBB (Foto: Thais Sousa)

Jogos do dia no NBB

FLAMENGO x CAXIAS DO SUL

📅 Data: terça-feira, 29 de abril;

⌚ Horário: 21h (de Brasília)

🏟️ Local: Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ.

📺 Onde assistir: SporTV (TV fechada), Basquetpass TV (streaming pago) e Flamengo TV (streaming pago)

MINAS x MOGI BASQUETE

📅 Data: terça-feira, 29 de abril;

⌚ Horário: 19h (de Brasília)

🏟️ Local: Ginásio do Minas

📺 Onde assistir: YouTube (streaming gratuito) e Basquetpass TV

No último jogo, o Minas mostrou tranquilidade e maturidade no Ginásio Prof. Hugo Ramos, mesmo diante da virada do Mogi no último quarto. Com uma atuação sólida nos minutos decisivos, a equipe mineira garantiu uma importante vitória por 85 a 72, assumindo a vantagem na série das oitavas de final do NBB.

FRANCA x PATO BASQUETE

📅 Data: terça-feira, 29 de abril;

⌚ Horário: 20h (de Brasília)

🏟️ Local: Franca, São Paulo, SP

📺 Onde assistir: SporTV (TV fechada), Basquetpass TV (streaming pago) e Flamengo TV (streaming pago)

No primeiro duelo, com Didi Louzada e Lucas Dias em grande noite, o Franca superou o Pato Basquete por 96 a 91, no Ginásio do Sesi, em Pato Branco–PR, e abriu 1 a 0 na série. A partida começou com domínio dos paulistas no primeiro quarto, onde abriram 29 a 18, mas o Pato reagiu na sequência e foi para o intervalo perdendo apenas por 33 a 31.