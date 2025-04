NBB: Vasco controla vantagem contra São José e Minas derrota Mogi

Duas partidas movimentaram os Playoffs do Novo Basquete Brasil (NBB), neste sábado (26). No Rio de Janeiro, o Vasco conseguiu segurar a vantagem que conquistou no primeiro tempo e derrotou o São José. Já em São Paulo, o Minas dominou o Mogi no terceiro quarto e assegurou a primeira vitória na série de cinco jogos.

No domingo (27), mais três jogos vão dar continuidade aos Playoffs do NBB. Em São Paulo, o Pinheiros recebe o Unifacisa pela terceira partida da série, com uma vitória para cada. Ainda na capital paulista, o Bauru encara o Paulistano, no jogo três da série, 1 a 1. No Rio de Janeiro, o Flamengo busca a segunda vitória seguida contra o Caxias do Sul.

🏀 Vasco 89 x 83 São José

Em sua última temporada como profissional, Marquinhos, de 40 anos, mostrou mais uma vez sua importância decisiva. Em São Januário, o experiente ala entrou em ação no momento crucial para segurar a forte reação do São José no último quarto, garantindo ao R10 Score Vasco da Gama uma vitória essencial por 89 a 83, no segundo jogo das oitavas de final dos Playoffs do NBB.

Marquinhos foi um dos grandes nomes da partida, terminando com 21 pontos, cinco deles nos minutos finais. Pelo São José, Vieta liderou a equipe com 23 pontos, enquanto Renato Carbonari também se destacou, contribuindo com 14 pontos, quatro rebotes e quatro assistências.

Com o triunfo, o time cruzmaltino pode confirmar sua classificação para as quartas já na próxima segunda-feira (28/04), no terceiro confronto da série, novamente em São Januário.

Marquinhos marcou 21 pontos na vitória do Vasco sobre o São José (Foto: Mauricio Almeida/R10 Score Vasco)

🏀 Mogi 72 x 85 Minas

O Minas mostrou tranquilidade e maturidade no Ginásio Prof. Hugo Ramos, mesmo diante da virada do Mogi no último quarto. Com uma atuação sólida nos minutos decisivos, a equipe mineira garantiu uma importante vitória por 85 a 72, assumindo a vantagem na série das oitavas de final do NBB.

Destaque para Scott Machado, que brilhou no quarto período, acertando 10 dos 12 pontos que marcou no período final, terminando como cestinha do jogo com 18 pontos, além de quatro rebotes e quatro assistências. Outros nomes do Minas também contribuíram, como Furazo (17 pontos), Wini Silva (14) e Hollowell (10). Pelo Mogi, Gregate e Menca foram os mais eficientes, com 14 pontos cada, enquanto Gabi Campos (13) e JJ (11) também alcançaram números relevantes.

A série vai para Belo Horizonte na próxima terça-feira (29), no segundo confronto da série, novamente na Arena UniBH.