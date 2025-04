Peças da Stock Car atrasam e desespera equipes; entenda

As peças da Stock Car ainda não chegaram para todas as equipes. A categoria, que estreia neste fim de semana em Interlagos, São Paulo, foi mais uma afetada pela greve dos auditores fiscais da Receita Federal, iniciada no final de 2024. O atraso afetou tanto a categoria que foi necessário fazer mudanças no formato do fim de semana da primeira etapa.

O Lance! apurou que todas as peças, incluindo os tanques de combustível, já estão prontas. Apesar do atraso, o último lote está previsto para ser entregue na próxima terça-feira (29), na sede da Vicar, promotora do campeonato.

Corrida da Stock Car Brasil (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Os atrasos ocorrem por conta da mudança nos carros para 2025. A fim de dar mais tempo para as equipes testarem os carros com as peças que chegarem, haverá mudanças no calendário do fim de semana. A corrida de sábado foi cancelada e de domingo mantida, o fim de semana passa a ser em rodada única.

Em nota, a Stock Car afirmou que a greve dos auditores da Receita Federal afetou a montagem e a finalização da preparação dos carros. Todas as equipes terão as peças até amanhã, com tempo hábil para a prova no fim de semana, que será mantido com alterações.

O Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal disse que a greve afeta todas as áreas da Receita, incluindo impactos na importação de peças automotivas. O sindicato ressaltou que mercadorias prioritárias, como medicamentos, alimentos e cargas vivas, não estão incluídas na operação padrão.

Procurada, a Receita Federal disse que não comenta assuntos relacionados a greves.