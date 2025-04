Caxias surpreende Flamengo e mais! Veja os resultados dos Playoffs do NBB

Três partidas movimentaram os Playoffs do Novo Basquete Brasil (NBB), neste domingo (27). No Rio de Janeiro, o Caxias do Sul se recuperou da derrota sofrida no primeiro jogo e derrotou o Flamengo no Ginásio do Tijuca Tênis Clube. Já em São Paulo, o Pinheiros bateu o Unifacisa com uma cesta no estouro do relógio. No interior Paulista, o Paulistano derrotou o Bauru, fora de casa, com uma cesta no segundo final.

continua após a publicidade

➡️ NBA Playoffs: lance polêmico dá vitória ao Knicks; Minnesota vence o Lakers

Na segunda-feira (28), mais três jogos vão dar continuidade aos Playoffs do NBB. No Rio de Janeiro, o Vasco recebe o São José pela terceira partida da série, com duas vitórias cruzmaltina. Em Santa Cruz do Sul, o União Corinthians recebe o Corinthians, no jogo três da série, 1 a 1. Na capital do país, o Brasília busca a segunda vitória seguida contra o São Paulo.

🏀 Flamengo 76 x 78 Caxias do Sul

O Caixas do Sul Basquete reagiu à derrota anterior e superou o Flamengo por 78 a 76, empatando a série nas oitavas de final do NBB. Com atuação decisiva, Shamell, maior cestinha da competição, foi o destaque do jogo ao marcar 25 pontos e registrar 30 de eficiência, garantindo a vitória da equipe no Ginásio do Tijuca Tênis Clube.

continua após a publicidade

No lado da equipe Rubro-Nega, Alexey teve grande atuação, com 19 pontos e sete assistências na partida. Agora, o Flamengo terá a oportunidade de responder no próximo confronto, enquanto o GamBasquete volta para a Serra Gaúcha com a missão de confirmar a reação no jogo 3 e 4.

O Caxias do Sul derrotou o Flamengo por 78 a 76 (Foto: Divulgação/NBB)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

🏀 Pinheiros 77 x 76 Unifacisa

Em uma partida emocionante, o Pinheiros venceu a Unifacisa por 77 a 76, graças a uma cesta de tapinha decisiva de Djalo nos instantes finais. O jogo, disputado no Poliesportivo Henrique Villaboim, em São Paulo, colocou o time paulista em vantagem por 2 a 1 na série das oitavas de final do NBB. Agora, a equipe terá a chance de se classificar para a próxima fase no jogo 4, que será realizado nesta quinta-feira (01/05), em Campina Grande (PB).

continua após a publicidade

Djalo foi o grande nome da partida, não apenas pelo rebote ofensivo que definiu o placar, mas também por sua atuação completa, marcando 20 pontos e capturando sete rebotes. Sua performance foi fundamental para garantir a vitória do Pinheiros e colocar a equipe a um passo da classificação nos playoffs do NBB.

O Pinheiros derrotou o Unifacisa por 77 a 76 (Foto: Divulgação/NBB)

🏀 Bauru 60 x 62 Paulistano

Em uma partida eletrizante no Panela de Pressão, o Paulistano venceu o Bauru por 62 a 60 em um final cinematográfico. Com apenas dois segundos no cronômetro, Brunão pegou um rebote ofensivo após uma reposição de Landeira e marcou a cesta decisiva, colocando o Tigre na frente da série (2-1) e a um passo da classificação.

Brunão foi o herói da noite não apenas pelo lance final, mas por sua atuação dominante: 9 pontos, 14 rebotes (7 ofensivos) e 16 de eficiência. O próximo duelo será na quarta-feira (30), em São Paulo.