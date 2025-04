Com emoção, Franca e São Paulo vencem e abrem vantagem nos Playoffs do NBB

Duas partidas movimentaram os Playoffs do Novo Basquete Brasil (NBB), nesta quinta-feira (24). No Paraná, o Franca teve dificuldades contra o Pato Basquete, mas garantiu a vitória no último quarto na primeira partida da série. Na capital paulista, o São Paulo bateu o Brasília em partida equilibrada até o fim.

Nesta sexta-feira (25), mais três jogos vão dar continuidade aos Playoffs do NBB. Em São Paulo, às 19h30, o Bauru recebe o Paulistano e busca empatar a série. Logo depois, às 20h, o Pinheiros terá a visita do Unifacisa, onde precisa de apenas uma vitória para fechar a série. Também às 20h, o União Corinthians visita o Corinthians pela primeira partida da série.

🏀 Pato Basquete 91 x 96 Franca

Com Didi Louzada e Lucas Dias em grande noite, o Franca superou o Pato Basquete por 96 a 91, no Ginásio do Sesi, em Pato Branco–PR, e abriu 1 a 0 na série. A partida começou com domínio dos paulistas no primeiro quarto, onde abriram 29 a 18, mas o Pato reagiu na sequência e foi para o intervalo perdendo apenas por 33 a 31. O time paranaense também teve jogadores de destaque, como Barnes, 26 pontos, Cauê, 19 pontos, Wrighten e Novaes, 15 pontos. Porém, era dia dos atuais campeões, que asseguraram a vitória no último quarto, após Hinkle decidir nos minutos finais.

A segunda partida entre as equipes será realizada na terça-feira (29), no Ginásio do Pedrocão, em Franca–SP. Os mandantes precisam apenas de uma vitória para vencerem a série.

O Franca venceu o Pato Basquete por 96 a 91 (Foto: Mauricio Moreira/@mmmoreira)

🏀 São Paulo 66 x 62 Brasília

Na partida mais equilibrada do dia, o São Paulo superou o Brasília por 66 a 62, no Ginásio do Morumbi, na capital paulista, e abriu 1 a 0 na série. O jogo foi marcado pela proximidade no placar, apesar do Tricolor Paulista na liderança do placar na maior parte do jogo, o Brasília não deixou a vantagem passar de sete pontos. Mesmo com a disputa e do bom jogo dos visitantes, o Soberano, com grande partida de Bennett, com 19 pontos, garantiu a vitória nos últimos segundos, com a defesa funcionando para evitar o empate.

A segunda partida entre as equipes será realizada na segunda-feira (29), no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília–DF. Os visitantes precisam apenas de uma vitória para vencerem a série.