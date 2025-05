Ficha do jogo FIO BET Semifinal Conference League Data e Hora quinta-feira, 8 de maio, às 16h (de Brasília) Local Stadio Artemio Franchi, em Florença (ITA) Árbitro Glenn Nyberg Assistentes Mahbod Beigi e Andreas Soderkvist Var Pol van Boekel Onde assistir

Nesta quinta-feira (8), a Fiorentina recebe o Real Betis em duelo válido pelo jogo de volta da semifinal da Conference League. A partida irá acontecer no Stadio Artemi Franchi, em Florença, na Itália. A bola está prevista para rolar às 16h (de Brasília), e o confronto terá transmissão ao vivo exclusiva da CazéTV (Youtube).

Após perder no jogo de ida, na Espanha, a Fiorentina busca uma virada no placar e precisa vencer por dois gols de diferença para a classificação direta. Entretanto, a derrota para o Real Betis desestabilizou a equipe, que perdeu para a Roma no jogo seguinte. No entanto, o clube não perde em casa há sete jogos, e pode usar isso como trunfo para a classificação.

Fiorentina e Real Betis no confronto válido pela semifinal da Conference League (Foto: Divulgação/Instagram)

Do outro lado, o Real Betis chega com moral no jogo e precisa apenas de um empate para a classificação. Além de ter vencido no jogo de ida, a equipe espanhola venceu o Espanyol de virada, pela La Liga, com golaço do brasileiro Antony. Com o resultado, o clube da Andaluzia soma quatro vitórias seguidas, estando invicto há cinco jogos.

Confira as informações do jogo entre Fiorentina e Real Betis pela semifinal da Conference League

✅ FICHA TÉCNICA

FIORENTINA X REAL BETIS

SEMIFINAL – CONFERENCE LEAGUE

📆 Data e horário: quinta-feira, 8 de maio, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Stadio Artemio Franchi, em Florença (ITA)

📺 Onde assistir: CazéTV (Youtube)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FIORENTINA: De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Parisi, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens; Gudmundsson e Beltran

REAL BETIS: F. Vieites; Ruibal, Bartra, Natan, Perraud; Johny, Fornals; Antony, Isco, Abdé e Bakambu