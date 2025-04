Qual o salário de Natan, ex-Flamengo, no Real Betis?

Aos 24 anos, o zagueiro Natan vive um grande momento no futebol europeu. Emprestado pelo Napoli ao Real Betis para a temporada 2024/25, o ex-jogador de Flamengo e Bragantino se tornou peça fundamental na defesa do clube espanhol, que briga pelas primeiras posições em La Liga.

💰 Salário milionário na Europa

De acordo com dados do site especializado Capology, Natan recebe um salário bruto anual de 2,29 milhões de euros. Com a cotação atual do euro, isso representa cerca de:

R$ 14,76 milhões por ano

R$ 1,23 milhão por mês

R$ 284 mil por semana

📌 Vale lembrar que esse valor é bruto, ou seja, ainda sem os descontos de impostos e contribuições, comuns nos contratos de trabalho.

⚽ De promessa no Flamengo a titular na Espanha

Revelado pelo Flamengo, Natan atuou por 18 partidas e marcou um gol entre 2020 e 2021. Depois, se transferiu para o Bragantino, que desembolsou R$ 22 milhões por sua contratação em definitivo. Em 2023, foi vendido ao Napoli por 10 milhões de euros, mas teve poucas oportunidades na equipe italiana — foram 21 jogos na temporada, sendo 17 como titular.

O cenário mudou no Betis: o defensor já soma 44 partidas, dois gols e duas assistências, sendo presença constante entre os titulares. O contrato de empréstimo prevê opção de compra ao final da temporada, mas os valores não foram divulgados.

Se mantiver o bom desempenho, Natan pode não apenas garantir uma permanência no futebol espanhol, como também atrair o olhar de outras grandes equipes da Europa — e, quem sabe, da Seleção Brasileira.

