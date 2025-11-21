Fiorentina x Juventus: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Campeonato Italiano
Fiorentina e Juventus se enfrentam neste domingo (22), em jogo válido pelo Campeonato Italiano. A bola rola às 14h (de Brasília), no Estádio Artemio Franchi, em Florença (ITA), e terá transmissão ao vivo do Disney+. ➡️Clique para assistir pelo Disney+
Ficha do jogo
A Fiorentina vive uma crise profunda e ocupa a lanterna do campeonato, com a pior defesa da competição. Após a demissão de Stefano Pioli, o novo técnico Paolo Vanoli ainda não conseguiu estancar a sangria, estreando com um empate por 2 a 2 contra o Genoa. O time enfrenta o rival histórico Juventus em um clima de tensão, muito diferente do cenário da temporada passada, quando venceram por 3 a 0 e brigavam por títulos. A prioridade absoluta agora é encerrar a longa sequência sem vitórias para tentar iniciar uma reação e sair do fundo da tabela.
A Juventus chega para o confronto em um momento de estagnação, ocupando a 6ª posição no Campeonato Italiano após um empate sem gols no clássico contra o Torino. Sob o comando do novo técnico Luciano Spalletti, a equipe ainda está invicta, mas venceu apenas duas das últimas 12 partidas, demonstrando dificuldades ofensivas. Além do desempenho doméstico abaixo do esperado, o time enfrenta pressão na Champions League, onde somou apenas três pontos em quatro jogos. Spalletti, que retorna à sua região natal, tem a difícil missão de levar a "Velha Senhora" de volta ao G4 e à fase de mata-mata europeia.
Tudo sobre o jogo entre Fiorentina x Juventus pelo Campeonato Italiano (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Fiorentina x Juventus
Campeonato Italiano
📆 Data e horário: domingo, 22 de novembro, às 14h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Artemio Franchi, em Florença (ITA)
👁️ Onde assistir: Disney+ e CazéTV
🟨 Arbitragem: -
📺 VAR: -
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Fiorentina (Técnico: Paolo Vanoli):
De Gea; Pongracic, Mari, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Sohm, Fortini; Gudmundsson, Kean
Juventus (Técnico: Luciano Spalletti):
Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Vlahovic
