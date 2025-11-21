Fiorentina e Juventus se enfrentam neste domingo (22), em jogo válido pelo Campeonato Italiano. A bola rola às 14h (de Brasília), no Estádio Artemio Franchi, em Florença (ITA), e terá transmissão ao vivo do Disney+. ➡️Clique para assistir pelo Disney+

Ficha do jogo FIO JUV 12ª rodada Campeonato Italiano Data e Hora Sábado, 22 de novembro, às 14h (de Brasília) Local Estádio Artemio Franchi, em Florença (ITA) Árbitro - Assistentes - Var - Onde assistir

A Fiorentina vive uma crise profunda e ocupa a lanterna do campeonato, com a pior defesa da competição. Após a demissão de Stefano Pioli, o novo técnico Paolo Vanoli ainda não conseguiu estancar a sangria, estreando com um empate por 2 a 2 contra o Genoa. O time enfrenta o rival histórico Juventus em um clima de tensão, muito diferente do cenário da temporada passada, quando venceram por 3 a 0 e brigavam por títulos. A prioridade absoluta agora é encerrar a longa sequência sem vitórias para tentar iniciar uma reação e sair do fundo da tabela.

A Juventus chega para o confronto em um momento de estagnação, ocupando a 6ª posição no Campeonato Italiano após um empate sem gols no clássico contra o Torino. Sob o comando do novo técnico Luciano Spalletti, a equipe ainda está invicta, mas venceu apenas duas das últimas 12 partidas, demonstrando dificuldades ofensivas. Além do desempenho doméstico abaixo do esperado, o time enfrenta pressão na Champions League, onde somou apenas três pontos em quatro jogos. Spalletti, que retorna à sua região natal, tem a difícil missão de levar a "Velha Senhora" de volta ao G4 e à fase de mata-mata europeia.

Tudo sobre o jogo entre Fiorentina x Juventus pelo Campeonato Italiano (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Fiorentina x Juventus

Campeonato Italiano

📆 Data e horário: domingo, 22 de novembro, às 14h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Artemio Franchi, em Florença (ITA)

👁️ Onde assistir: Disney+ e CazéTV

🟨 Arbitragem: -

📺 VAR: -

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fiorentina (Técnico: Paolo Vanoli):

De Gea; Pongracic, Mari, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Sohm, Fortini; Gudmundsson, Kean

Juventus (Técnico: Luciano Spalletti):

Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Vlahovic

A Juventus enfrenta a Fiorentina fora de casa neste final de semana (Foto: Marco Bertorello/AFP)

