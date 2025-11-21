Mais um patrocínio para o Liverpool. Desta vez, o clube inglês anunciou um contrato global e plurianual com a PayPal. A empresa estadunidense, assim, se torna parceira oficial de pagamentos digitais dos Reds. A companhia vai ganhar visibilidade e prioridade para compras de produtos no e-commerce do atual campeão inglês. Em contrapartida, a equipe feminina e a fundação do clube estarão conectados, em ativações, à empresa.

- Estamos satisfeitos em receber a PayPal como parceira oficial de pagamentos digitais. A empresa é amplamente reconhecida globalmente e acreditamos que esta colaboração ajudará a melhorar a experiência dos torcedores, tanto digitalmente quanto nos dias de jogo - destacou o diretor comercial Ben Latty.

A logomarca da parceira vai ser acrescentada em Anfield, no centro de treinamento do time feminino e em outras propriedades do clube. Os valores do acordo não foram revelados.

- Nossa colaboração global com o LFC reforça nosso relacionamento com torcedores de esportes em todos os lugares, desenvolvendo o que já fazemos com nossas parcerias esportivas profissionais e universitárias de nível mundial ao redor do mundo. Estamos oferecendo aos clientes uma experiência perfeita e flexível que os recompensa por fazer algo que eles amam - Geoff Seeley, diretor de marketing da PayPal.

PSG e Liverpool acertam com o mesmo patrocinador

A mesma empresa. Dois dos principais clubes de futebol do mundo. A empresa de eletrodomésticos e eletrônicos Haier acertou patrocínio global com o Paris Saint-Germain (PSG) e com o Liverpool. Os acordos são plurianuais - no caso francês, detalhado para durar três anos - e vão levar pontos de ativação para o Parque dos Príncipes e para Anfield. Os respectivos estádios das equipes francesa e inglesa.

