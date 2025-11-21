O Birmingham City revelou o projeto do novo estádio de 60 mil lugares, chamado The Powerhouse, apresentado pela primeira vez ao público nesta quinta-feira (20). A diretoria afirmou que a mudança para a arena está prevista para 2030-2031 e que o plano de crescimento seguirá independentemente do acesso imediato à Premier League. A equipe disputa atualmente a Championship e mantém estratégia de expansão conduzida pelo grupo Knighthead, que tem Tom Brady como investidor, desde 2023.

Novo estádio do Birmingham City (Foto: Divulgação/Birmingham City)

Projeto The Powerhouse apresenta arquitetura incomum

O estádio terá cobertura retrátil, gramado móvel e uma estrutura composta por 12 torres em formato de chaminé, inspiradas nas antigas fábricas presentes na área durante a Revolução Industrial. As torres abrigarão escadas, elevadores e sistemas de ventilação, além de um mirante que, segundo o clube, será o bar mais alto de Birmingham. A arena poderá ser vista de até 64 km de distância, segundo os responsáveis pelo projeto.

A direção informou que o objetivo foi criar um estádio identificado com a história da cidade. O desenho final resultou de um processo que envolveu 13 escritórios de arquitetura e terminou com a escolha das empresas Heatherwick Studio e MANICA. O clube também atendeu sugestões de torcedores, entre elas a proximidade máxima permitida entre arquibancada e gramado e a construção de duas grandes "paredes" de torcedores atrás dos gols.

Filmado em vídeo exibido no evento de lançamento, Jude Bellingham participou da apresentação, ao lado do investidor e ex-jogador de futebol americano Tom Brady, reforçando o peso comercial que o clube tenta alcançar desde a mudança de donos.

Novo estádio do Birmingham City (Foto: Divulgação/Birmingham City)

Sports Quarter amplia projeto de expansão

Além do estádio, o Sports Quarter incluirá um centro de treinamento para todas as categorias, um estádio para o time feminino, uma arena de 18 mil lugares e espaços comerciais, residenciais e de entretenimento. O empreendimento custará entre 2 bilhões e 3 bilhões de libras. O governo anunciou ainda o compromisso de construir uma linha de bonde que ligará o centro da cidade ao complexo.

Wagner afirmou que a dimensão do projeto transformará a região e colocou o Sports Quarter como maior que o Etihad Campus, do Manchester City.

Clube tenta levar tradição de St. Andrew's para a nova casa

A equipe deixou a Premier League em 2011 e passou por períodos de instabilidade, incluindo a presença na League One. A diretoria reconhece que a mudança de estádio pode gerar receios entre torcedores, especialmente sobre logística e perda de identidade, mas afirma que pretende reproduzir o ambiente de St Andrew's e manter os preços dos ingressos dentro do ajuste inflacionário.

A procura por bilhetes também serve como indicativo. Mais de 12 mil pessoas estão na lista de espera por carnês anuais, e o clube enche o atual estádio em praticamente todos os jogos da Championship.

Novo estádio do Birmingham City (Foto: Divulgação/Birmingham City)

Objetivo é disputar espaço com grandes clubes

O Birmingham afirma que a nova arena será fundamental para sustentar a ambição de retornar à elite e competir com equipes de maior investimento. A diretoria avalia que o tamanho do estádio, a expansão comercial e a modernização da infraestrutura vão permitir uma nova fase na história do clube.

