Ex-Cruzeiro e seleção italiana inicia fase como educador e especialista em finanças

Depois de mais de 20 anos no futebol profissional, o ex-volante Rômulo Caldeira decidiu se afastar dos gramados. Com passagens por Fiorentina, Hellas Verona, Juventus e Cruzeiro, ele recusou propostas para iniciar a carreira de treinador e optou por se dedicar à família e a novos projetos voltados à educação financeira e ao empreendedorismo.

Formado em Administração e com certificações de mercado, Rômulo criou a REInvestidor, plataforma de educação financeira voltada a atletas e profissionais que buscam aprender a lidar com o dinheiro.

— Decidi me afastar 100% do futebol para viver de forma mais equilibrada e ajudar outras pessoas a conquistarem o mesmo controle sobre o dinheiro que eu aprendi ao longo da vida. Recebi propostas muito boas, mas entendi que era hora de seguir outro caminho. A verdadeira riqueza é ter liberdade de escolha — afirmou.

O ex-jogador conta, ainda, que o interesse por finanças começou ainda na época em que atuava. Além disso, o ex-jogador da Seleção da Itália revela que encontrou satisfação em ensinar.

— Eu sempre estudei finanças e via que a maioria dos jogadores acabava perdendo tudo. No futebol é normal os atletas terem um aumento considerável de salário repentino e, sem sabedoria, é muito fácil gastar tudo. Quando meu salário aumentou cerca de 2.500% do dia para a noite, procurei investir comprando imóveis, que era o que eu conhecia na época. Muitos atletas não sabem o que fazer com tanta grana e acabam deixando muito dinheiro na mesa. É importante aprender a investir para garantir uma vida melhor e mais estabilidade, principalmente pensando no pós-carreira — explicou.

— O futebol consome muito da gente. Eu queria estar mais perto da minha família e fazer algo que me realizasse de outra forma. Ensinar e transmitir conhecimento sempre foi meu prazer, e agora posso impactar positivamente a vida das pessoas — completou.

Desde antes de encerrar a carreira, ele já produzia conteúdo nas redes sociais. Hoje, com um podcast, um canal no YouTube e mais de 180 mil seguidores no Instagram, profissionalizou a produção digital.

Além da atuação financeira, Rômulo também investe no setor gastronômico. Ele comanda uma importadora de massas e molhos italianos que fornece para redes como a Ital'in House, presente em mais de 200 unidades no país. Morando em Gramado (RS), o ex-jogador divide o tempo entre a família, os negócios e o projeto de democratizar a educação financeira.

