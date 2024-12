Fenerbahçe x Athletic Bilbao: onde assistir, horário e prováveis escalações

O confronto entre Fenerbahçe e Athletic Bilbao, marcado para esta quarta-feira (11), às 12h30 (de Brasília), pela Liga Europa. A partida ocorrerá no Sukru Saracoglu Stadium, em Istambul, e será a primeira vez que as duas equipes se enfrentam. A transmissão ao vivo será feita pela Cazé TV no Youtube.

Sob a liderança de José Mourinho, o Fenerbahçe ocupa a 15ª posição na Liga Europa, com oito pontos conquistados em cinco jogos. A equipe turca, que é a segunda colocada no Campeonato Turco, vem de uma vitória fora de casa contra o Slavia Praha por 2 a 1. No entanto, enfrentou uma derrota por 1 a 0 para o Besiktas em sua última partida no campeonato nacional. O Fenerbahçe entrará em campo sem o volante brasileiro Fred, suspenso, além de Jayden Oosterwolde e Mert Hakan Yandas, ambos lesionados. Mourinho deverá fazer ajustes na equipe, destacando-se as entradas de Osay-Samuel, Soyuncu, Yuksek, Szymanski e En-Nesyri.



Do outro lado, o Athletic Bilbao, comandado por Ernesto Valverde, está em segundo lugar na Liga Europa, somando 13 pontos em cinco partidas. A equipe espanhola, que ocupa a quarta posição em La Liga, chega motivada após uma vitória de 3 a 0 sobre o Elfsborg e um triunfo por 2 a 0 contra o Villarreal. O único desfalque confirmado para o Bilbao é o meio-campista Ander Herrera. Valverde deve promover mudanças na formação, com Gorosabel, Boiro, Yeray Álvarez, Jauregizar e Nico Williams provavelmente iniciando o jogo.

✅ FICHA TÉCNICA

Fenerbahçe X Athletic Bilbao

6ª RODADA - LIGA EUROPA

📆 Data e horário: quarta-feira, 11 de dezembro de 2024, às 12h30 (de Brasília)

📍 Local: Sukru Saracoglu Stadium, em Istambul

📺 Onde assistir: CazéTV

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fenerbahçe

Livakovic; Osay-Samuel, Djiku, Soyuncu e Muldur; Yuksek e Amrabat; Tadic, Szymanski e Saint-Maximin; En-Nesyri. Técnico: José Mourinho

Athletic Bilbao

Unái Simón; Gorosabel, Vivian, Yeray Álvarez e Boiro; Jauregizar e Ruiz de Galarreta; Iñaki Williams, Sancet e Nico Williams; Guruzeta. Técnico: Ernesto Valverde

