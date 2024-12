Possível adversário do Botafogo na final da Copa Intercontinental, na próxima semana, o Real Madrid entrou em campo nesta terça-feira (5), pela sexta rodada da fase de grupos da Champions League, contra o Atalanta. Apesar de ter aberto o placar aos 10 minutos de jogo, o atacante Mbappé deixou a partida machucado ainda no primeiro tempo.

Lesão de Mbappé anima torcida do Botafogo

A equipe espanhola tem sofrido com lesões de peças importantes ao longo da temporada. Vini Jr e Rodrygo retornaram ao time, mas Camavinga, Carvajal, Militão e Alaba serão desfalques para Carlo Ancelotti para o Intercontinental. De olho no possível rival, os torcedores do clube brasileiros não perderam a oportunidade de 'cutucar' o camisa 9 do Real Madrid nas redes sociais. Confira os comentários:

O Botafogo entra em campo, nesta quarta-feira (11), pela primeira partida da Copa Intercontinental, contra o Pachuca, do México, a partir das 14h (de Brasília). Se avançar, enfrenta o Al-Ahly, do Egito, no sábado (14), em busca de pegar o Real Madrid na final da competição. O time merengue já está garantido na decisão e espera a definição do outro lado do chaveamento.

Mbappé sofre lesão em Real Madrid x Atalanta (Foto: Marco Bertorello/ AFP)

