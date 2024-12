Campeão do mundo com Messi faz forte desabafo: ‘Sou alguém que ninguém liga’

Meia da Argentina campeão da Copa do Mundo de 2022 com Messi, no Catar, o atacante Alejandro Gómez, de 36 anos, deu um forte desabafo sobre o estágio atual da carreira. Em entrevista ao canal de YouTube Clank!, o veterano revelou apreensão com um teste de antidoping antes da decisão contra a seleção da França. Após a euforia com o título histórico da Albiceleste, Gómez viveu um pesadelo: a punição pelo teste positivo foi revelada e ele ficou dois anos afastado dos gramados.

continua após a publicidade

➡️ Destaque do futebol saudita, Romarinho é investigado por doping, diz jornal

Companheiro de Messi em 2022 revela frustrações

O contraste entre as situações representou um baque muito forte para a carreira do ex-jogador de Atalanta e Sevilla. Alejandro "Papu" Gómez é um exemplo de jogadores que estouraram para o futebol de forma tardia, e o longo afastamento foi um grande obstáculo aos planos. Frustrado, o atleta afirmou que está "sumindo" para o futebol.

— Estou trabalhando no sentido de aceitar que Papu Gómez, como 'personagem', chegou ao fim, está deixando de existir. Agora sou uma pessoa comum, um pai de família. Tenho trabalhado para acalmar o ego e viver como 'Alejandro'. Fui de campeão do mundo a alguém que já ninguém liga, a desaparecer do meio e não jogar mais

continua após a publicidade

Aos 36 anos, Papu Gómez vive um dilema entre seguir na busca pelo retorno aos gramados, ou se aposentar. Revelado pelo Arsenal de Sarandí e ídolo da Atalanta, por onde passou por seis temporadas entre 2014-15 e 2019-20, o meia atacante também passou por San Lorenzo, Metalist e Sevilla. Seu último clube foi o Monza, da Itália, em 2023-24.

— É preciso saber viver com isso. Quando está lá no alto você não é o melhor, e agora também não é o pior. É preciso priorizar outras coisas. Tentei ficar entusiasmado com a ideia de voltar [aos gramados], mas quando me deram a pena de dois anos me caiu o mundo - revelou o jogador.

continua após a publicidade

Papu Gómez foi campeão do mundo ao lado de Lionel Messi, no Catar (Foto: Reprodução)

O caso Papu Gómez

De acordo com Gómez, a razão para o teste positivo foi um xarope para tosse que tomou antes do início da Copa do Mundo. O jogador afirma que, antes do teste, realizado enquanto jogava pelo Sevilla, esqueceu de declarar o uso do remédio, que pertencia ao seu filho.

— Se tivesse dito sobre o xarope, não teria acontecido nada, estava declarado. Mas o tempo passou e depois recebi o e-mail informado o teste positivo. Foi horrível. Fiquei mal por dois dias, com febre. Imaginam o que é festejar sabendo o que ia acontecer depois.

Afastado dos holofotes do futebol, o campeão do mundo com a Argentina ainda não teve seus apelos à Justiça respondidos.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional