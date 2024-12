Com gol de Vini e lesão de Mbappé, Real Madrid vence e respira na Champions

O Real Madrid espantou a crise na Champions League. Com brilho do trio BVM, o time de Carlo Ancelotti venceu a Atalanta, em Bérgamo, por 3 a 2, e somou três pontos importantíssimos a duas rodadas do fim da fase de liga. Mbappé, Vini Jr e Bellingham marcaram os gols merengues, enquanto De Ketelaere e Lookman anotaram os tentos da Dea.

Como foi o jogo?

O primeiro tempo foi aberto: o Real Madrid abriu o placar logo no início do jogo, com uma demonstração de oportunismo de Kylian Mbappé, enquanto a Atalanta, dona da casa, criava volume de oportunidades e pressionava pelo empate. Mesmo com a boa atuação do miolo de zaga com Rüdiger e Tchouaméni, os italianos abriram o placar com Charles de Ketelaere, de pênalti. Além do empate sofrido, Mbappé, astro do ataque merengue, foi substituído por Rodrygo após acusar uma lesão.

O cenário não parecia favorável aos Merengues, porém, no segundo tempo a dupla Bellingham e Mbappé apareceu para dar mais calma aos visitantes. Oportunista, a dupla de astros de ataque do Real Madrid recolocou a equipe na frente em menos de cinco minutos. Porém, a Atalanta, atual líder do campeonato italiano, se manteve no jogo e diminuiu o placar em uma bela finalização do nigeriano Lookman.

Na busca pelo resultado, os italianos pressionaram, porém, não conseguiram buscar o empate. Com o resultado suado, o Real Madrid respira na tabela e alcança a 17ª posição, com nove pontos, enquanto a Atalanta é sétima, com 11.

Bellingham comemora gol do Real Madrid contra a Atalanta (Foto: Marco Bertorello/AFP)

O que vem pela frente?

Após o resultado, o Real Madrid visita o Rayo Vallecano pela 17ª rodada de LA LIGA, enquanto a Atalanta, líder no italiano, encara o Cagliari, fora de casa, pela 16ª rodada.

✅ FICHA TÉCNICA

ATALANTA 2x3 REAL MADRID

6ª RODADA - CHAMPIONS LEAGUE



🗓️ Data e horário: terça-feira, 10 de dezembro de 2024, às 17h;

📍 Local: Gewiss Stadium, em Bérgamo (ITA);

🥅 Gols: Mbappé (17'/1ºT), Vini Jr (11'/2ºT) e Bellingham (14'/2ºT)(RMA); De Ketelaere (47'/1ºT) e Lookman (20'/2ºT) (ATA)

🟨 Cartões amarelos: Tchouaméni e Lucas Vázquez (RMA); Kossounou (ATA)

⚽ ESCALAÇÕES

ATALANTA (Técnico: Gian Piero Gasperini)

Carnesecchi; Djimsiti (Kossounou), Hien, Kolasinac; Bellanova (Zappacosta), de Roon, Éderson, Ruggeri (Zaniolo); Pasalic (Samardzic), De Ketelaere (Retegui) e Lookamn



REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)

Courtois; Lucas Vázquez, Tchouaméni, Rüdiger e Fran García; Dani Ceballos (Modric) e Valverde, Vini Jr, Bellingham (Guler), Brahím (Raul Asencio) e Mbappé (Rodrygo)

🟥ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Szymon Marciniak (POL)