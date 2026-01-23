FC Cascavel x Coritiba: onde assistir ao vivo, horário e escalações do Campeonato Paranaense 2026
Serpente e Coxa encerram a primeira fase do estadual
FC Cascavel e Coritiba se enfrentam neste sábado (24), às 16h (de Brasília), no Olímpico Regional, pela sexta e última rodada da primeira fase do Campeonato Paranaense 2026. O jogo terá transmissão dos canais RIC Record (tv aberta), Goat (streaming) e TV Coxa (streaming).
A Serpente é a lanterna do Grupo A, com 5 pontos, e precisa vencer para avançar de fase, além de secar o Maringá e o Athletico, ou disputará o descendo no Torneio da Morte. O Coritiba tem 7 pontos, está na segunda colocação do Grupo B e se classifica com qualquer empate ou vitória.
Como chegam os dois times?
O FC Cascavel vem de derrota por 2 a 1, de virada, para o Operário-PR, fora de casa, e não vence há três rodadas. A única vitória foi por 1 a 0 diante do Galo Maringá, como visitante, pela segunda rodada.
Para o jogo, o treinador Cesar Bueno deve voltar a colocar Líbano como lateral-direito e entrar com Tapioca ou Luiz Paim na lateral esquerda. O comandante também estuda colocar um zagueiro para a saída de um atacante.
O Coritiba perdeu do São Joseense por 1 a 0, no Couto Pereira, no primeiro revés do time principal, que tinha vencido os dois jogos anteriores. Com a derrota, o Coxa saiu da liderança.
O técnico Fernando Seabra tem o atacante Breno Lopes, maior contratação da história alviverde, relacionado pela primeira vez. O jogador deve ficar no banco por nãoe star 100% fisicamente.
Confira as informações do jogo entre FC Cascavel e Coritiba pelo Campeonato Paranaense
✅ FICHA TÉCNICA
FC CASCAVEL X CORITIBA
6ª RODADA - CAMPEONATO PARANAENSE
📆 Data e horário: Sábado (24), às 16h (horário de Brasília)
📍 Local: Olímpico Regional, em Cascavel (PR)
📺 Onde assistir: RIC Record (tv aberta), Goat (streaming) e TV Coxa (streaming)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Marco Antônio dos Santos Travessolo
🚩 Assistentes: Rafael Trombeta e Jhonathan Edson Krupiniski
🖥️ VAR: Não tem
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
FC CASCAVEL (Técnico: Cesar Bueno)
André Luiz; Líbano, Borech, Geovane e Tapioca (Luiz Paim); Thiago Júnior, Peçanha e Robinho; Haruna Hassan (Renan Consenza), Garraty e Tiba.
CORITIBA (Técnico: Fernando Seabra)
Pedro Morisco; Tinga, Maicon, Tiago Cóser e Bruno Melo; Willian Oliveira, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Lavega e Pedro Rocha.
