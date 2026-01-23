FC Cascavel e Coritiba se enfrentam neste sábado (24), às 16h (de Brasília), no Olímpico Regional, pela sexta e última rodada da primeira fase do Campeonato Paranaense 2026. O jogo terá transmissão dos canais RIC Record (tv aberta), Goat (streaming) e TV Coxa (streaming).

A Serpente é a lanterna do Grupo A, com 5 pontos, e precisa vencer para avançar de fase, além de secar o Maringá e o Athletico, ou disputará o descendo no Torneio da Morte. O Coritiba tem 7 pontos, está na segunda colocação do Grupo B e se classifica com qualquer empate ou vitória.

Como chegam os dois times?

O FC Cascavel vem de derrota por 2 a 1, de virada, para o Operário-PR, fora de casa, e não vence há três rodadas. A única vitória foi por 1 a 0 diante do Galo Maringá, como visitante, pela segunda rodada.

Para o jogo, o treinador Cesar Bueno deve voltar a colocar Líbano como lateral-direito e entrar com Tapioca ou Luiz Paim na lateral esquerda. O comandante também estuda colocar um zagueiro para a saída de um atacante.

O Coritiba perdeu do São Joseense por 1 a 0, no Couto Pereira, no primeiro revés do time principal, que tinha vencido os dois jogos anteriores. Com a derrota, o Coxa saiu da liderança.

O técnico Fernando Seabra tem o atacante Breno Lopes, maior contratação da história alviverde, relacionado pela primeira vez. O jogador deve ficar no banco por nãoe star 100% fisicamente.

Confira as informações do jogo entre FC Cascavel e Coritiba pelo Campeonato Paranaense

✅ FICHA TÉCNICA

FC CASCAVEL X CORITIBA

6ª RODADA - CAMPEONATO PARANAENSE

📆 Data e horário: Sábado (24), às 16h (horário de Brasília)

📍 Local: Olímpico Regional, em Cascavel (PR)

📺 Onde assistir: RIC Record (tv aberta), Goat (streaming) e TV Coxa (streaming)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Marco Antônio dos Santos Travessolo

🚩 Assistentes: Rafael Trombeta e Jhonathan Edson Krupiniski

🖥️ VAR: Não tem

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FC CASCAVEL (Técnico: Cesar Bueno)

André Luiz; Líbano, Borech, Geovane e Tapioca (Luiz Paim); Thiago Júnior, Peçanha e Robinho; Haruna Hassan (Renan Consenza), Garraty e Tiba.

CORITIBA (Técnico: Fernando Seabra)

Pedro Morisco; Tinga, Maicon, Tiago Cóser e Bruno Melo; Willian Oliveira, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Lavega e Pedro Rocha.