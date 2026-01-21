São Joseense surpreende e vence o Coritiba no Campeonato Paranaense
Lucas Gaúcho marca o gol da vitória do Lobo
O São Joseense venceu o Coritiba por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (21), no Couto Pereira, pela quinta rodada do Campeonato Paranaense 2026. Lucas Gaúcho, no começo do segundo tempo, marcou o gol do Lobo.
Com o resultado, o Coxa é o segundo colocado do Grupo B, com 7 pontos. Já o São Joseense ocupa a segunda colocação do Grupo A, com 10 pontos, e se classificou com antecedência para o mata-mata.
Como foi o jogo?
A primeira etapa foi de poucas oportunidades e chutes de fora da área das duas equipes. O São Joseense iniciou com uma marcação encaixada no campo adversário e dificultou a saída de bola alviverde.
Aos poucos, o Coritiba conseguiu ter mais a posse de bola e pecava na construção. Assim, Lucas Ronier e Josué assustaram em finalizações de média distância. O Lobo também obrigou o goleiro Pedro Morisco a fazer duas defesas em batidas de João Mafra.
Na volta do intervalo, o São Joseense abriu o placar logo no começo. Aos 6, Murillo tentou chute cruzado e a bola ficou com o centroavante Lucas Gaúcho na meia-lua, que girou e bateu de esquerda no canto do goleiro Morisco. 1x0.
Em desvantagem, o Coritiba seguiu travado no sistema ofensivo do Lobo e só chegou duas vezes. A primeira com Josué, que tabelou com Lucas Ronier e bateu forte para Diego Monteiro espalmar, e a segunda em chute cruzado de Lavega que foi para fora, já na reta final. Com o fim do jogo, a torcida coxa-branca vaiou o desempenho da equipe.
Próximos jogos de Coritiba e São Joseense
O Coritiba volta a campo contra o FC Cascavel no sábado (24), às 16h (de Brasília), no Olímpico Regional. O São Joseense visita o Azuriz no mesmo dia e horário, no estádio Os Pioneiros. Os jogos são válidos pela sexta e última rodada da primeira fase do Campeonato Paranaense.
✅ FICHA TÉCNICA
CORITIBA 0X1 SÃO JOSEENSE
5ª RODADA - CAMPEONATO PARANAENSE
📆 Data e horário: Quarta-feira, 21 de janeiro, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)
🥅 Gol: Lucas Gaúcho 6/2ºT (São Joseense)
🟨 Cartões amarelos: Tiago Cóser (Coritiba); Murillo e Pedrinho (São Joseense)
🟥 Cartão vermelho: Nenhum
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Cristian Emanuel Rocha Lima
🚩 Assistentes: Andrey Luiz de Freitas e Bruno Fernando Rohling
🖥️ Quarto árbitro: Mateus Felipe Gonçalves de Lima
⚽ ESCALAÇÕES
CORITIBA (Técnico: Fernando Seabra)
Pedro Morisco; Tinga (Felipe Guimarães), Maicon, Tiago Cóser (João Almeida) e Bruno Melo; Willian Oliveira (Fernando Sobral), Sebastián Gómez (Jean Gabriel) e Josué; Lucas Ronier, Lavega (Fabinho) e Pedro Rocha.
SÃO JOSEENSE (Técnico: Ageu Gonçalves)
Diego Monteiro; Murillo (Rafael), Rodolfo Filemon, Caio Cesar e Pedrinho; Felipe Vieira, Dener e João Mafra (Braian); Juninho (Júlio Rusch), Niltinho (Vinicius) e Lucas Gaúcho (Wellington Jr).
