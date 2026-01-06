Everton x Wolves : onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Premier League
Confira todas as informações do duelo válido pela Premier League
- Matéria
- Mais Notícias
Everton e Wolves se enfrentam nesta quarta-feira (7), em jogo válido pela Premier League. A bola rola às 16h30 (de Brasília), no Hill Dickinson Stadium, em Liverpool (ING), e terá transmissão ao vivo do Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+
Relacionadas
- Futebol Internacional
Bento, ex-Athletico, recebe proposta de clube da Premier League
Futebol Internacional05/01/2026
- Futebol Internacional
Sem espaço na Inglaterra, revelação do Palmeiras é negociado ao Sporting
Futebol Internacional05/01/2026
- Lance! Biz
Maresca abriu mão de multa milionária ao deixar o Chelsea; veja cifras
Lance! Biz05/01/2026
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Ficha do jogo
O Everton vive um momento de instabilidade, tendo vencido apenas um dos seus últimos cinco jogos na Premier League e vindo de uma derrota por 4 a 2 para o Brentford na abertura de 2026. A equipe de David Moyes caiu para a metade inferior da tabela, mas a disputa por vagas europeias segue acirrada, com o time a apenas três pontos do 5º colocado.
Os Wolves chegam a Merseyside com a esperança renovada após finalmente conquistar sua primeira vitória na Premier League nesta temporada (3 a 0 sobre o West Ham), logo após empatar com o Manchester United. Apesar da reação sob o comando de Rob Edwards, a situação ainda é crítica: o time permanece na lanterna, 12 pontos atrás da zona de salvação. Para continuar sonhando com o milagre da permanência, os Wolves confiam no retrospecto recente favorável visitando o Everton, onde venceu três dos últimos quatro confrontos.
Tudo sobre o jogo entre Everton x Wolves pela Premier League (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Everton x Wolves
Premier League
📆 Data e horário: quarta-feira, 7 de janeiro, às 16h30 (de Brasília)
📍 Local: Hill Dickinson Stadium, em Liverpool (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+
🟨 Arbitragem: Thomas Kirk (árbitro); Adrian Holmes e Simon Long (assistentes); Simon Hooper
(quarto árbitro)
📺 VAR: Chris Kavanagh
➡️Sem espaço na Inglaterra, revelação do Palmeiras é negociado ao Sporting
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Everton (Técnico: David Moyes):
Pickford; O'Brien, Tarkowski, Keane, Mykolenko; Iroegbunam, Garner; McNeil, Rohl, Grealish; Barry
Wolves (Técnico: Rob Edwards):
Sa; S. Bueno, Mosquera, Krejci; Tchatchoua, Arias, Andre, Mane, H. Bueno; Arokodare, Larsen
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias