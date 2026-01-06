menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Everton x Wolves : onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Premier League

Confira todas as informações do duelo válido pela Premier League

Avatar
Lance!
Liverpool (ING)
Dia 06/01/2026
10:39
(Foto: Arte/Lance!)
imagem camera(Foto: Arte/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Everton e Wolves se enfrentam nesta quarta-feira (7), em jogo válido pela Premier League. A bola rola às 16h30 (de Brasília), no Hill Dickinson Stadium, em Liverpool (ING), e terá transmissão ao vivo do Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ficha do jogo

Everton-escudo-onde-assistir
EVE
Wolverhampton-escudo-onde-assistir
WOL
21ª rodada
Premier League
Data e Hora
Quarta-feira, 7 de janeiro, às 16h30 (Brasília)
Local
Hill Dickinson Stadium, em Liverpool (ING)
Árbitro
Thomas Kirk
Assistentes
Adrian Holmes e Simon Long
Var
Chris Kavanagh
Onde assistir

O Everton vive um momento de instabilidade, tendo vencido apenas um dos seus últimos cinco jogos na Premier League e vindo de uma derrota por 4 a 2 para o Brentford na abertura de 2026. A equipe de David Moyes caiu para a metade inferior da tabela, mas a disputa por vagas europeias segue acirrada, com o time a apenas três pontos do 5º colocado.

continua após a publicidade

Os Wolves chegam a Merseyside com a esperança renovada após finalmente conquistar sua primeira vitória na Premier League nesta temporada (3 a 0 sobre o West Ham), logo após empatar com o Manchester United. Apesar da reação sob o comando de Rob Edwards, a situação ainda é crítica: o time permanece na lanterna, 12 pontos atrás da zona de salvação. Para continuar sonhando com o milagre da permanência, os Wolves confiam no retrospecto recente favorável visitando o Everton, onde venceu três dos últimos quatro confrontos.

Tudo sobre o jogo entre Everton x Wolves pela Premier League (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Everton x Wolves
Premier League
📆 Data e horário: quarta-feira, 7 de janeiro, às 16h30 (de Brasília)
📍 Local: Hill Dickinson Stadium, em Liverpool (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+ 
🟨 Arbitragem: Thomas Kirk (árbitro); Adrian Holmes e Simon Long (assistentes); Simon Hooper
(quarto árbitro)
📺 VAR: Chris Kavanagh

continua após a publicidade

➡️Sem espaço na Inglaterra, revelação do Palmeiras é negociado ao Sporting

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Everton (Técnico: David Moyes):
Pickford; O'Brien, Tarkowski, Keane, Mykolenko; Iroegbunam, Garner; McNeil, Rohl, Grealish; Barry

Wolves (Técnico: Rob Edwards):
Sa; S. Bueno, Mosquera, Krejci; Tchatchoua, Arias, Andre, Mane, H. Bueno; Arokodare, Larsen

Após a primeira vitória no campeonato, os Wolves visitam o Everton (Foto: Oli SCARFF / AFP)
Após a primeira vitória no campeonato, os Wolves visitam o Everton (Foto: Oli SCARFF / AFP)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias