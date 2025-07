EUA e México se enfrentam neste domingo (6), na decisão da Copa Ouro 2025. A bola rola às 20h (de Brasília) no NRG Stadium, em Houston (EUA), com transmissão de ESPN 4 e Disney+ (streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+.

Como chegam os times?

México e Estados Unidos disputam mais uma final de Copa Ouro em duelo que reúne os dois maiores campeões da história do torneio. Os mexicanos buscam o décimo título da competição, enquanto os estadunidenses tentam conquistar o oitavo troféu e se aproximar no ranking de conquistas.

As duas seleções entram em campo pressionadas por resultados recentes e pela necessidade de dar respostas antes da Copa do Mundo. O México, mesmo após ser eliminado na fase de grupos da Copa América, mantém esperanças com os títulos recentes da Liga das Nações e da própria Copa Ouro.

Os Estados Unidos, por sua vez, venceram a Liga das Nações de 2023/24, mas a troca de técnico, com a saída de Gregg Berhalter e a chegada de Mauricio Pochettino, ainda não surtiu o efeito esperado. A conquista da Copa Ouro é vista como fundamental para recuperar a confiança dos torcedores e estabilizar o novo ciclo.

Mais do que o título, ambas as seleções buscam tranquilidade para reorganizar seus projetos antes de disputar a Copa do Mundo, que será realizada em casa pelas duas nações.

Confira as informações do jogo entre EUA e México pela Copa Ouro

✅ FICHA TÉCNICA

EUA x México

Final - Copa Ouro

📆 Data e horário: domingo, 6 de julho de 2025, às 20h (de Brasília);

📍 Local: NRG Stadium, em Houston (EUA);

📺 Onde assistir: Sportv e Premiere;

🟨 Árbitro: Mario Escobar (GUA);

🚩 Auxiliares: Luis Ventura (GUA) e Humberto Panjoj (GUA);

🖥️ VAR: Benjamin Pineda (CRC).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

EUA (Técnico: Mauricio Pochettino)

Matt Freese; Alex Freeman, Chris Richards, Tim Ream, Max Arfsten; Tyler Adams, Luca De La Torre; Jack McGlynn, Malik Tillman, Diego Luna; Patrick Agyemang.

MÉXICO (Técnico: Javier Aguirre)

Luis Malagón; Mateo Chávez, Johan Vásquez, César Montes, Julián Araujo; Edson Álvarez, Marcel Ruíz, Gilberto Mora; Alexis Vega, Raúl Jiménez e Roberto Alvarado.

