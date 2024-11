Estados Unidos x Austrália: veja onde assistir e horário da partida da Copa Davis

Os Estados Unidos encaram a Austrália pelas quartas de final da Copa Davis, nesta quinta-feira (21), no Palacio de Deportes José María Martín Carpena, em Málaga, Espanha. A primeira partida da melhor de três será realizada às 6h (horário de Brasília) e terá transmissão do canal "DSports", no streaming Sky+.

No formato atual da Copa Davis, a disputa é decidida em três jogos, sendo dois simples e um de duplas. Os Estados Unidos contam com os tenistas Tommy Paul, Austin Krajicek, Rajeev Ram, Taylor Fritz e Ben Shelton, sendo os dois últimos os principais nomes da equipe. Já os australianos vão para a disputa com Alex de Minaur, Alexei Popyrin, Jordan Thompson, Thansai Kokkinakis e Matthew Ebden.

O vencedor do duelo encara Itália ou Argentina, que também se enfrentam nesta quinta-feira (21), às 13h (horário de Brasília). Na outra chave, a Holanda eliminou a Espanha e encara a Alemanha, que despachou o Canadá.

O que é a Copa Davis?

A competição, que começou em 1900 como um desafio entre a Grã-Bretanha e os Estados Unidos, é o principal evento internacional de equipes no tênis masculino. O torneio, disputado anualmente de formato eliminatório, é administrado pela Federação Internacional de Tênis (ITF). É considerada pelos organizadores como a “Copa do Mundo do Tênis”, e os vencedores são chamados de equipe campeã mundial.

Torneio marcou a despedida de Rafael Nadal (Foto: Thomas COEX / AFP)

Veja datas, horários e os duelos da Copa Davis 2024:

Quartas de final

21/11, às 6h (de Brasília): Estados Unidos x Austrália 21/11, às 13h (de Brasília): Itália x Argentina

Semifinais:

22/11, às 13h (de Brasília): Espanha ou Holanda x Alemanha, ou Canadá 23/11, às 9h (de Brasília): Estados Unidos ou Austrália x Itália ou Argentina

Final