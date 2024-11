Despedida: veja os números da carreira de Rafael Nadal

Com a derrota da Espanha e a vitória da Holanda na Copa Davis, a aposentadoria de Rafael Nadal foi decretada na última quarta-feira (19). A carreira do espanhol no tênis é histórica e aproveitando este momento, o Lance! resolveu trazer os dados do astro da modalidade.

Nadal fez sua estreia nos profissionais em 2002 com apenas 15 anos. O primeiro título de simples aconteceu após anos depois, no ATP de Sopot, na Polônia, ao superar o argentino José Acasuso na decisão.

Desde então, o Touro Miúra construiu um legado intocável, protagonizando rivalidades e sendo parte do trio dominante de sua geração, ao lado de Novak Djokovic e Roger Federer. Em sua trajetória, conquistou 22 títulos de Grand Slam, sendo 14 no saibro de Roland Garros, na França, no que era sua especialidade.

O troféu mais recente aconteceu justamente no Slam francês. No dia 5 de junho de 2022, Nadal atropelou o norueguês Casper Ruud por 3 sets a 0 e ergueu a última taça de sua jornada. Na soma geral, foram 92 visitas ao topo do pódio em mais de 20 anos de carreira.

Principais números de Rafael Nadal

Rafael Nadal no duelo contra a Holanda na Copa Davis, na Espanha (Foto: Jorge GUERRERO / AFP)

Vitórias: 1080

Derrotas: 227

Torneios

Total de Títulos: 92

Grand Slam: 22

Masters ATP: 36

Maior campeão no saibro: 63

Segundo maior campeão de Grand Slams: 22, superado apenas por Novak Djokovic, com 24.

Roland Garros: 14 (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2022)

US Open: 4 (2010, 2013, 2017 e 2019)

Wimbledon: 2 (2008 e 2010)

Australian Open: 2 (2009 e 2022)

Olimpíadas: 1 (2008)

Copa Davis: 4 (2004, 2009, 2011 e 2019)

